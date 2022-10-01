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【旅業寒冬未解凍】僅餘4旅行社逾200員工　微型旅行社急增待通關「復活」

社會 06:00 2022/10/01

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一場疫症，各行業都汰弱留強。旅議會統計發現，本港旅行社規模大縮水，雖然整體旅行社數量淨減少約100間，看似不多，但逾200名員工的大型旅行社，由疫前20至30間，結業至目前只有4間。而不少業界趁旅監條例在9月生效前，趕尾班車註冊取得新牌照，大多數新增旅行社只是5人或以下的微企，待疫後重整鼓旗出發。

旅議會數字顯示，截至今年8月底，有1,666間持牌旅行社，較2020年1月疫情前，只減少94間，減幅只有5.3%。旅議會總幹事楊淑芬表示，疫情期間有300多間旅行社結業，又有約200間新旅行社申請發牌，一加一減下，淨減少約100間。

她指，數字不反映實況，因為規模大縮水。以往旅遊全盛期，一間大型旅行社可達700名員工，如今200人已叫做大旅行社，而且疫情後大減至4間，不少員工放無薪假。現時5人以下的微型旅行社有1,200多間，佔整體近76%。

疫情至今旅遊業變化

旅議會主席徐王美倫指，不少業界人士在8月底前申請新旅行社牌照，主要是擔心旅遊業監管局在《旅遊業條例》新規管制度9月全面實施時，發牌門檻提高， 包括新旅行社要繳交50萬元註冊資本，因此先領牌，疫後才運作。

楊淑芬亦指，大多數新開都是2至3人的微企，「有些是從倒閉旅行社出來，以前儲到一批熟客，所以自己開一間，抱著一個心態係去試。」

徐王美倫主要經營獎勵旅遊業務，目前保留10多名員工，一旦開關可即時做生意，「一個月仍要出糧近30萬元，因為7月已經加晒人工，驚啲人走。你話一個月搵唔搵到30萬元呢？」她指，若不盡快入境檢疫「0+0」，「吊命唔吊得幾耐，就來掹喉嗰隻。」
 

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記者：吳雋妍

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