【人才流失招聘難】旅行社加薪搶人　包薪聘導遊領隊吸舊員工回流

▲ 徐王美倫（左）及楊淑芬（右）都表示，旅行社都要加薪重聘及挽留人手。（梁偉榮攝）

隨著港府放寬入境檢疫至「0+3」，旅遊業開始「解凍」，但不少旅遊從業員已轉行，業界坦言重召員工回巢有困難。香港旅遊業議會表示，業界一方面要加薪吸引有經驗的員工重投旅遊行業，有旅行社更要加薪近雙位數補回過去三年凍薪以挽留現有員工；有旅行社更初期以包薪制招聘領隊導遊，冀增加吸引力。

旅議會指，目前只有較多港人去日本旅行，其他外遊綫路及入境團仍未回復，業界冀盡快「0+0」才是上策。

旅議會統計顯示，截至今年8月底，有1.48萬名持牌領隊，及5,697名持牌導遊，較疫情前的2020年1月，只是微跌13.3%及4.7%（見表），數字上遠低於預期。而以旅行社職員為例，今年8月底約有1.1萬人，較2020年1月約1.8萬人，減少約7,000人。

旅議會主席徐王美倫及總幹事楊淑芬接受本報專訪時指出，旅遊從業員的人數下跌不多，但大部分放無薪假、或已轉行，「導遊同領隊牌照好似車牌一樣，是搵食工具，所以大部分人轉了行，都不會取消個證，實際無咁多人。」就算旅行社「養住」部分員工，她估計一半甚至7成都要放無薪假，「講緊一個月返4日或6日工，有開足工又出足糧，應該不多於1成。」

徐王美倫指，大部分旅遊從業員在無薪假時，都返其他兼職，甚至轉行，例如零售、酒店，甚至考牌做保險或地產經紀，「有些轉行後，人工不少於旅遊業，未必想返轉頭。」

楊淑芬又指，部分員工轉做疫苗接種中心或檢測中心接待登記工作，部分月薪可達3萬元，「這些中心仍運作，若返回旅遊業要減薪，都會睇定些才決定是否回流。」

旅遊業開始復甦，但人才嚴重流失，必須在「0+0」之前著手招聘，但困難重重。楊淑芬說，出境遊只有日本綫較受歡迎，其他東南亞及長線地點反應不似預期，旅行社要小心評估重聘人手需要，更難免要加薪招聘。

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東瀛遊執行董事禤國全表示，該公司疫前有6間分店，其中元朗分行租約滿後無續租，尖沙咀分行未重開，目前維持4間分店，又指過去兩年多疫情仍聘用160名員工，部分只放數日無薪假，「當每人2萬元人工，160人，每月出糧都要300幾萬元。」他說如今全部員工「開足工、出足糧」；至於增聘人手就要加薪，而共渡時艱的現有員工同樣要加人工，「過去2、3年無加人工，以每年調整2.5%計算，即要加返8%至9%，挽留人手，無理由新請返來的員工，人工還高過他們。」

以往導遊及領隊薪金以較低底薪加上佣金，如今出團量少，人工不吸引。禤國全說，已聘回30至40名全職領隊導遊，以包薪制留人，「目前暫時包薪，1個月帶到1至2團，否則無人做，日後團多可能再轉佣金制。」

旅遊界立法會議員姚柏良亦指，不止旅行社，酒店員工同樣難聘，要盡快「0+0」檢疫，有真正訪港旅客，整體生意回升，才會增加員工重投旅遊業。

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記者：吳雋妍