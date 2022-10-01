【旅議會轉型】統籌活動及培訓考試賺錢維生　冀提升行業質素

▲ 旅議會繼續爭取培訓導遊，舉辦文化古蹟導遊課程。（資料圖片）

香港旅遊業議會已將發牌及規管業界工作交予旅遊業監管局，作為商會重新出發，失去以往的收入來源，要「搵錢」經營會務。旅議會表示，現時除了協助民政事務總署的抗疫電話熱綫支援服務，另有審批旅行社申請政府資助舉辦的綠色生活本地遊，以及投得為領隊及導遊發牌的認可考試機構，以賺取行政費作為收入。旅議會表示，將會爭取做大型活動的統籌接待工作，又計劃主動協助政府招攬海外業界來港接洽旅遊相關項目，爭取收入，同時提升行業專業形象。

旅議會以往靠旅行團印花費收入作為營運資金，如今相關收入將直接交予旅遊業監管局，旅議會要「自己搵錢」。旅議會主席徐王美倫表示，理解到業界經營困難，理事會已通過豁免下個年度的會費，每間1,000元，共少收160多萬元。

旅議會近乎「乾塘」，今年初政府透過「防疫抗疫基金」向旅議會提供不多於1,320萬元的特別資助，分3期發放。而旅議會員工亦由60人，裁減及自然流失至15人處理會務，另約30多人負責各種項目工作，但每月營運開支仍要近60萬元。

為了生存，旅議會想盡辦法提供各式服務。例如曾為創科局的居安抗疫派送服務，聘用旅遊從業員上門派防疫包及電子手環，讓從業員有工開，旅議會亦賺取行政費維生。

旅議會亦同旅發局合作舉辦文化導遊培訓課程，已完成1,000名導遊培訓，正籌備10月培訓下一批1,500人，「做多啲文化古蹟深度遊，趁未開關時提升業界質素，我們又有少少收入。」

日後導遊及領隊發牌工作由旅監局負責，總幹事楊淑芬指，旅議會及坊間一些機構早前獲旅監局批准延續現有的持續進修課程繼續開班，「內容要切合返，因為監管條例唔同咗。」旅議會更投得領隊及導遊的考試工作，成為唯一考核機構，再由旅監局發牌。

旅議會滿腹大計，正籌備為旅遊界在「一帶一路」網上平台做宣傳；另為會員舉辦遊學講座，讓他們拓展業務；又代業界向西九等大型展覽館爭取代理旅行社團體票。

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記者：吳雋妍