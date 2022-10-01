【文化古蹟遊】旅議會：香港好多新嘢玩　期望零負團費不再來

▲ 西九文化區的M+博物館，是近年本港推介最新的文化旅遊景點之一。（資料圖片）

以往內地客佔本港8成訪港旅客，但如今同內地通關仍遙遙無期。一旦開關，會否再有零負團費的內地團來港呢？旅議會主席徐王美倫指，內地遊客已相當精明，如今資訊發達，旅客亦不易上當；她指本港在疫情的兩年多期間，有不少新文化旅遊項目落成，例如西九文化區，近年又推文化古蹟深度遊，期望本港接待社同內地組團社都做一些具質素的本地團，讓旅客重新認識香港好玩新面貌。

本港早年曾受到零負團費的劏客團影響，賠上本港旅遊聲譽。徐王美倫指，現時紅磡及土瓜灣等地的登記店鋪已經大減，大多數沒有營業，至8月上旬仍有35間登記，但日後要重新向旅遊業監管局登記。

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她說，期望業界重新規劃具質素的行程，讓內地客及海外旅客重新認識香港旅遊新面貌，「香港好多新嘢玩，香港故宮博館、M+博物館，又有好多文化古蹟、地道遊、生態遊，玩法唔同咗，還有機場航天城， 對大灣區來講係一個必到地方。」總幹事楊淑芬亦指，現在資訊發達，「你話呃人，嗰D消息好快傳開。」她期望盡快復常，旅發局盡快對外推廣吸客。

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記者：吳雋妍