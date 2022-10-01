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【消費券2022】第二期消費券今天發放　使用八達通登記市民可領取2千元

社會 09:38 2022/10/01

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

今發放第二期消費券。 （陳靜儀攝）

第二期消費券今天（10月1日）發放。以八達通申領消費券的市民，可到港鐵站或便利店領取第二期2,000元，最後一期的1,000元最快12月16日領取。至於其他五個支付工具，已登記的帳戶會自動收到第二期3,000元。

當局指，市民如欲查詢消費券的使用方法、已發放的消費券金額、未使用或未領取的消費券餘額和到期日等資料，可瀏覽相關儲值支付工具營辦商的應用程式和網站，或致電查詢熱線。

  • 支付寶香港：2245 3201
  • BoC Pay：3988 1822
  • 八達通：2969 5588
  • Payme from HSBC：2996 7288
  • Tap & Go「拍住賞」：2888 0000
  • WeChat Pay HK：3929 1666

八達通卡拍卡領券渠道

  • 設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的補貼領取站
  • 7-Eleven、OK便利店、惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba的所有分店
  • 設於指定港鐵站及商場的八達通服務站
  • 「八達通」應用程式（在手機拍卡領取）

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責任編輯：余思嵐

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