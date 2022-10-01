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【安仔復出】Eric Kwok為許志安度身訂造新歌　安仔承諾：成為一個更好的自己

娛樂 10:53 2022/10/01

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現年55歲的許志安在2019年4月爆出與黃心穎偷食的「安心事件」後，形象插水，暫停一切工作。直至2020年6月，他亮相ViuTV音樂節目及後往台灣拍劇，之後一直沒有公開露面。

直至今年，許志安加盟環球唱片推出全新作品《人與人之間》，沉澱過後找回音樂的初心，回顧自己的音樂路，在他並決定名為《Human Live》的網上直播音樂會與樂迷分享對人生的體會。

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《Human Live》

成為更好的自己

音樂會在昨晚（9月30日）舉行，許志安獻唱出不同時期的歌曲，包括：《一步一生》、《一家一減你》、《前程錦繡》、《心血》、《流淚行勝利道》，以及全新作品《人與人之間》。

他更邀請到圈中好友兼新歌作曲人、監製Eric Kwok（郭偉亮）到場，更大讚：「在我心目中，安仔的聲音係唔會『娘』(過時)，這聲線是獨一無二！」

許志安以名曲《一步一生》展開《Human Live》的序幕，他說：「用呢一首歌作為今次演出嘅第一首歌，我覺得係特別有意思，因為我完全感受到呢四個字嘅重量——《一步一生》。」他又分享自己感到些許緊張，他表示：「現時心情有少少緊張，拿著咪看似已經習慣，但又有點陌生。我會好好珍惜今晚，拿著咪用心為大家唱歌！」

許志安又分享，這段時間停下了腳步，是為了讓自己有更多時間去沉澱、思考，希望裝備自己，成為一個更好的自己。

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度身訂造新作

音樂會期間安仔邀請到Eric Kwok登場，二人聊人生、聊音樂，更激動相擁。Eric Kwok分享有一次與安仔錄音，當時安仔怕自己的聲線會『娘』(過時)，但Eric Kwok卻說：「在我心目中，安仔的聲音係唔會『娘』，這聲線是獨一無二！大家應該好好珍惜安仔的聲線，很高興你終於回來。」

Eric Kwok為許志安度身訂造新作《人與人之間》，他認為旋律配合歌詞的呈現令歌曲感覺很特別，因為歌詞沒有一句重覆，亦沒有刻意說教，只平實地描繪人生不同片段，猶像一齣電影。而聽眾亦會不期然代入期中，這首歌就化成們的人生的電影，感動自然而來。

安仔都有同感，他喜歡曲中的一句歌詞：「平靜出生/平靜出殯」他認為人生有時候就是這麼簡單，但當中有悲歡離合、甜酸苦辣；而人與人之間亦會有愛、憎惡、競爭等等，不同人生階段都寫在歌曲之中。

在音樂會尾聲，安仔衷心感激多年來合作過的台前幕後，他回顧過往的作品，留意到自己聲線的轉變，覺得自己在不斷的成長，最後送上《流淚行勝利道》希望大家有力量迎戰未知的未來。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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