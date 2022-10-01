【《披荊斬棘2》】提早與袁詠儀補辦世紀婚禮 Chilam患膽囊炎後頓悟：冇嘢要再等

早前患上膽囊炎需一度停工的張智霖（Chilam），日前以第一屆「哥哥」的身份再戰內地綜藝節目《披荊斬棘2》。Chilam在第二次公演後，人氣依然不減，排名仍然位列首位。然而，首次擔任隊長的Chilam在第三次公演時，為力保不致滅團，他在演唱歌曲《無與倫比的美麗》時，順勢與老婆袁詠儀（靚靚）在台上提早補辦婚禮，身穿婚紗的靚靚與張智霖同時出現在舞台上時，畫面實在太震撼了。

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Chilam表示，早前身體不適一事，讓他頓悟到沒有什麼事要再等。本來約定60歲辦婚禮，他當下決定藉這個機會給靚靚一個驚喜。當身穿婚紗的靚靚出現在舞台上時，給全體哥哥，與及現場過千觀眾即場見證這個動人時刻。當Chilam揭開頭紗時，靚靚的表現雖然激動，但是仍強忍着淚水，在Chilam幫她戴上蝴蝶紙戒指，靚靚的手都在顫抖。

Chilam與靚靚於2001年出埠旅行秘婚，但一直沒拍婚照及舉行婚禮。直至2015年，夫妻檔出演內地真人騷《一路上有你》，二人曾補拍婚紗照在節目播放。至今年7月30日，Chilam因患上膽囊炎緊急送院，臨時取消當日原定出席的商演活動，及手頭上所有工作。

膽囊炎是膽結石阻塞其中一個併發症，在香港十分常見。本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問時，指膽囊結石情況十分常見，平均每10人便有一名為患者，當中9成患有膽結石的患者並無任何症狀，膽囊結石可分為大石和多發性的小石。

膽囊結石無論是大是小，成因無異：

主要由遺傳、肥胖、女性荷爾蒙分泌異常（如懷孕、服食避孕藥）或年紀大所致。這些因素會影響膽汁的稠度及膽的定時收縮，越稠的膽汁便越容易導致生石。

食無定時也有機會令膽囊不收縮，使膽汁較容易沉澱，導致生石形成。而肥胖人士，與及部分人因遺傳因素或有慢性肝病，例如酒精肝，脂肪肝，肝炎，肝吸蟲等，亦會增加患膽結石機會。

吳醫生提醒，飲食需定時，避免過量飲食而引致酒精肝、脂肪肝，有機會降低患膽結石的風險。

由於9成患有膽結石的患者沒有任何症狀，僅得一成患者會出現上病徵，例如腹餐後痛（尤其是右邊）、吃肥膩食物後腹瀉、小便茶色、面黃、肝功能不良、發燒等病徵。當患者患上膽結石後，結石阻塞有機會導致不同併發症，包括：細菌入血、膽囊炎、膽管炎、胰臟炎、肝炎等，其中膽管炎死亡率5至10%、胰臟炎死亡率約3至5%，嚴重者更有機會間接致死。

另一本港腸胃肝臟科專科醫生吳志豪早前接受TOPick訪問時，指膽結石可透過超聲波檢查發現，主要是膽計太稠或停留太久就會形成結石。而除了過重之外，任何突如其來的體重改變也可能導致膽結石。由於患者不會有明顯症狀，部分人會誤當為胃痛、腹痛。吳又補充說，實際上，假如患者沒有症狀，膽結石並不需進行處理或治療。除非患者出現併發症，或反覆感到痛楚，才需進行緊急手術，甚至切除膽囊。

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責任編輯：羅嘉欣