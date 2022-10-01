【機上離世】男子搭飛機在太太旁邊猝死 資深空姐拆解如何處理乘客遺體

▲ 男子搭飛機突然猝死。

英國一對夫婦日前搭機飛往塞浦路斯，63歲的丈夫卻在飛行途中突然失去意識，太太向機組人員求救，航班降落後立即送往醫院救治，惟警方指醫生已確認男子在飛行中離世，未發現其他可疑的現象。

類似事件今年8月也有發生，1名在香港生活15年的護士，今年8月5日和家人返回英國，護士上機後昏迷，家人以為她只是睡覺了，8小時後降落德國法蘭克福轉機時，家人卻無法叫醒她，家人對她的突然離世感到無法理解。

究竟乘客不幸在機上死亡，如何處理？資深空姐藍海寧在《香港經濟日報》副刊專欄上分享過，正常程序是，空姐會廣播醫生乘客為懷疑死亡乘客進行急救，確認是否還有呼吸心跳。如急救無效宣布死亡，便要處理屍體。

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坊間流傳空姐會將乘客遺體放在洗手間或廚房地上，藍海寧指是無稽之談，她解釋飛機上的廁所和廚房並沒有安全帶，無法固定遺體，而且放在地上的安排也對死者有欠尊重。

另外一個原因是，只有極小部分航空公司備有裝屍袋，但不少資深空姐從來不曾碰過也不會用裝屍袋，因為不懂把僵硬的屍體專業妥善地放進屍袋。

如果死者與家人朋友同行，機組人員徵得同意後，會將遺體以直立姿勢留在座位，為遺體闔上眼睛，然後以毯子蓋住其脖子以下，並繫好安全帶，至於周邊的乘客則會換到其他座位。

若客艙後排座位空着，情況許可下，機組人員會將屍體移到空位上安放，並以毯子蓋住，繫好安全帶，以減少對其他乘客引起的不安。當飛機抵達目的地後，待當地醫護人員登機把遺體移離飛機後，其他乘客才能下機。

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責任編輯：王明芳