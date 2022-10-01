【聲夢傳奇2】學員野生捕獲陳奕迅　全女班對決比賽戰衣率先睇

將於明晚（10月2日）於翡翠台現場直播的《聲夢傳奇2決賽》，最後五強學員為趙紫諾（Sabrina）、趙小婷（Pamela）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）及組合XiX。

明晚決賽五強學員需事先各自準備兩首不同風格歌曲，並於首個回合選唱其中一首。當完成第一回合比賽後，大會將根據專業評審分數及觀眾投票選出兩強進入第二回合，兩強將以剩下的另一首自選歌曲終極對壘，最終專業評審分數加上觀眾投票最高得分者，將成為《聲夢傳奇2》冠軍—傳奇新星。

《聲夢傳奇2》傳奇新星將獲得10萬元獎金，至於亞軍及季軍則分別獲得5萬及3萬元獎金。當晚表演嘉賓為《聲夢》首屆傳奇新星炎明熹（Gigi），她更會與姚焯菲（Chantel）負責頒獎。

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陳奕迅突擊探班

五強學員連日來積極備戰，日夜邵氏片廠排練，碰巧Eason亦於隔離廠拍廣告，學員收到消息即瘋狂，希望可捕獲Eason影合照，導師 ERIC Kwo為圓學員心願，於是幫助他們一起野生捕獲Eason！據知影合照期間，學員紛紛爭取機會歌神「講兩句，Eason亦非常友善，有問必答。

讓學員們很是感動，沒想過捕獲巨星同時還可以「與神對話」，更紛紛於 IG貼出當日暖心的兩分鐘回憶。

當中以「心心眼」形容自己狀態的Janees留言：「Eason同我哋分享咗，他參加新秀比賽時嘅經歷，當時上台服裝質料非常焗身。但身為舞台表演者，點都會以表演為上」、Jasmine則搞笑留言：「媽咪我見到陳奕迅了，好驚訝，其實我有啲仲未回神」，並指Eason教他們「企到上舞台，唔好理其他人嘅眼光，唔好理佢哋覺得你唱成點，自己做好自己就得」。

▲ 陳奕迅突擊探班。

至於Pamela及Sabrina則齊齊錯過Eason探班事件，Pamela更飲恨留言：「我要P返（番）自己上去。」

而在今晚9點播出的《聲夢傳奇2終極五強召集》中，五強學員將應製作組要求隨機抽出一位對手名字，並清唱對方其中一首在《聲夢2》的參賽歌曲，作為明晚決賽的預熱表演。

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逐一拆解五強戰衣

另外，昨晚無綫娛樂新聞台獨家曝光五強最新戰衣，大會形象總監Janae Chan率領本地知名設計師Vincy、Otto及Andy等，為五強度身訂造戰衣。

Vincy為幫Sabrina增加自信、安全感及凸顯少女味，設計了入膊粉藍色戰衣，前短後長的裙襬設計更能凸顯Sabrina長腿優勢；背後的大蝴蝶亦與Sabrina神秘表演項目有關，期待指數爆燈。

Jasmine戰衣由專為法國皇族做衫的設計師Andy掌舵，Andy透露由於Jasmine名字與參賽歌曲都與苿莉花有關，特意為其打造茉莉花立體剪裁戰衣，獨特之處是花朵所採用的棉質布料經過特別處理，挺身之餘亦很輕身，方便塑造出花瓣特有的質感。

Janees戰衣亦由Andy主理，除了戰衣上身以過千港元一碼的法國復古喱士造成，下身的Vintage復古印花亦曾榮登北歐雜誌，盡顯氣派及貴氣。

青春氣息取勝的XiX，6件戰衣均以「粉紅色」作為主打顏色，且6件設計各有不同、以凸顯成員不同的個人特質及專長。向來予人感覺清純嬌小的Pamela，戰衣則出自本地新進設計師手筆，特別之處是戰衣上的特別裝飾全由指甲油打造而成，主打顏色更是Pamela的幸運顏色。

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