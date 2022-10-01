【計較新娘】新郎盛邀婚禮司儀入席吃飯　新娘擘面拒付尾數：要抵扣餐費

▲ 新郎邀請完成主持嘅司儀埋席食飯，事後卻被新娘反咬食咗餐飯，拒付尾數。

舉辦婚禮花費不菲，但所花的應該都是開心錢，不應斤斤計較。有一名司儀在婚禮上完成主持工作後，被新郎盛邀坐下來吃飯，卻觸發新娘不滿，以「那一桌菜比你尾款貴！」拒絕支付尾數，讓他錯愕並嘆氣，「我主持了近千場婚禮，也沒想到說一定要去請示新娘說能不能吃。」

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綜合內媒報道，浙江寧波市一名萬姓司儀，日前主持完婚禮儀式後，被新郎盛情邀請入席吃飯，豈料婚禮結束後聯繫他們收尾款時，新娘卻以「那一桌菜都比你尾款貴」堅拒付錢。

從新娘發給萬司儀的訊息，新娘首句先表示自己不清楚事情經過，接著指新郎喝了酒，腦子已經不清楚，並帶點怨氣指「你不應該拒絕或詢問我的意見嗎？我在敬酒時，無意間看到你們在埋頭吃……」

不是說不需要嗎？本來我們打算如果備桌沒有被賓客動過的話要打包的，今天還可以招待家裡的人，那桌被你們吃過的應該已經倒掉，說實話，那一桌菜比你尾款都貴。

新娘直言，誰吃誰埋單，用萬司儀的服務金額尾數扣底，還裝大方表示「差價也不讓你補了，就當我們請你！畢竟我們也有責任。」

萬司儀嘆氣表示，之前溝通婚禮的時候，新人是有問他要不要備飯，「我說不需要準備，婚禮儀式結束後，新郎特別盛情邀請一定要吃，我主持了近千場婚禮，也沒想到說一定要去請示新娘說能不能吃。」目前新人沒有回應，尾款也沒有給。

消息曝光後，不少人網民指新娘斤斤計較，況且新郎都開口邀請了，「搞笑，看來這新郎地位是太低了」、「這麼窮為什麼要結婚啊，估計這輩子都不可能過得好了」、「摳門」、「新娘這格局，以後結了婚日子也不好過」、「這麼摳幹嘛還要司儀，直接洞房就行了」。

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編輯:王明芳