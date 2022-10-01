【移英港人】情侶移英男友成軟飯王以visa威脅 女生日打3份工供養痛苦不已

近年英國成為不少港人移民的首選，當中不乏情侶以BNO Visa形式申請定居英國。不過，移民之前一定要好好想清楚，否則隨時成為痛苦的根源。一名24歲港女早前以家屬身份「dependent」，跟隨持有BNO的男友到英國生活。豈料，男友移民後迅即被前公司拖糧半年，連續9個月不單止唔搵工、唔做家務，更直接轉行做「軟飯王」，依靠女友事主每日打三份工的收入，支撐家中近9成的經濟開支。事主透露男友屢次用VISA威嚇她，每日擔心會因「dependent」身份而被趕出境，但又不甘為簽證啞忍，故在網上發文求助。

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該名女網友早前在Facebook討論區「英國香港人生活交流區」發文表示，男友被前公司拖糧半年後，失業期間一直不願意轉做其他工種，已經九個月沒有正式收入，但是平日在家亦不會主動處理家務，即便吩咐了亦會無動於衷、「叫都叫唔郁」。

她慨嘆，為了養活自己與男友，每日需要打三份工維持生計，現時家中近90%開支都是靠她支撐，而且男友經常威嚇要回香港，他更直言回港後會將BNO Visa取消，令女事主擔心自己的「dependent」身份亦會被取消，最終會被趕出境。

女事主表示，不想為了Visa死撐5年後，才決定是否與男友分手，唯有在網上求救。

其實我唔係想公審佢，但我喺到可以信任嘅朋友唔多，自己揾資料同失眠咗好多日，想睇吓有無咩方法可以以自由身去同男朋友傾我哋嘅將來，而唔驚無咗個visa去同佢傾。

帖文一出迅即引起網民熱烈討論，不少網民對事主的遭遇感到同情，勸告事主盡早與男友分手回港:「唔好為咗棵樹放棄成個森林」、「你先得24歲，唔好為左條廢柴浪費青春啦」、「咁都算得上係男人嚟？樓主快啲分手走人啦!」。樓主亦回覆表示，自己在香港時的生活也「過得去」，選擇跟男朋友移英是因為相信男朋友，但沒想到事情竟會發展成這樣。

根據英國政府官方網站資料，以BNO Visa家屬形式定居的伴侶和18歲或以上孩子，均可以自行申請，或向作為BNO Visa持有人申請定居，而且無需證明雙方關係。換言之，如果當初以家屬形式申請前往英國定居的伴侶，居住在英國時若兩人關係有變，該名家屬依然可以自行申請於英國繼續定居。

女事主早前再次發帖透露，經已與軟飯王男友分手，兩人已成為前度。而無所事事的前男友當時正在歐遊，令她倍感無奈。她強調，經已放下包袱，承諾會在英國努力好好生活，再次感謝一眾網民的建議、支持與鼓勵，隨後她亦將2則帖文刪除。

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責任編輯：王明芳