【龍山寺奇案】父親往台灣認屍　網民指有女士曾發文求助：想搵師傅幫手

▲ 台北龍山寺發生離奇命案。

台北市萬華區龍山寺發現離奇意外，據台媒報道指，在前日（9月29日）下午2時許，龍山寺清潔工在地下室女廁清理環境，發現廁所門打不開，立刻找來工作人員協助，門打開時赫然發現1名女子陳屍在廁所裡，立刻通知警方到場處理。

死者為一名19歲從香港往台灣讀書的姓鍾女子，就讀於某科技大學，在台灣並沒親人。警方在女子隨身物發現2張紙條，分別寫道：「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，對不起，請各位原諒我，請不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起，對不起」。

父親抵台認屍

台灣查看閉路電視，發現鍾小姐在案發當日上午11時許，獨自進入公廁後便沒有出來。

據悉，死者的爸爸已於昨日（9月30日）已抵達台灣，現時在防疫旅館隔離，等待警方通知認屍，而確認遺體後再由檢察官開立死亡證明，再將女生遺體帶回香港。

▲ 台北龍山寺（經濟日報圖片）

網民發現蛛絲馬跡？

此事意外由昨日起在網上引發討論，當中有網民憶述指，曾有人在Facebook發文求助寫道：「人在台灣工作，呢幾日確定係有靈體纏擾，想搵師傅幫手，感激不盡，我真係好驚」，有網民就介紹事主前往龍山寺求助，該帖文令不少網民認為與本案有關。

不過有網民亦質疑真實性，更認為帳號只是假帳號：「死咗嗰個姓鍾，求助嗰個姓阮，同之前開post嘅應該唔係同一個」、「一個新開的facebook帳戶，可以話拜師就拜師，個帳戶其實係假帳戶來嘅」、「帳號都係嗰幾日先開嘅，所以未必係同一個人」。目前台灣警方已正在調查事件，盼早日查出真相。

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