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【離奇意外】港女學生伏屍台北龍山寺女廁　台灣陸委會：家屬今抵台會全力協助

社會 12:11 2022/10/01

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（台灣觀光局網站）

台北市萬華區龍山寺發現離奇意外，據報一名20歲香港籍留學女生，倒斃於廁所廁格內，初步懷疑自殺身亡。詳情即看：【下一頁】台灣陸委會昨日（9月30日）表示，已責成香港辦事處全力協助，對其家屬來台期間也會傾力配合相關需要。

台灣陸委會指出，已責成香港辦事處盡速依校方及鍾生家屬需求，全力協助，主管機關亦在第一時間已核發家屬來台入境許可證。鍾生家屬將於今日先後抵台，該會也已透過校方向家屬表達哀悼及慰問之意，倘在台期間有任何需協助事項，亦將依其請求傾力配合辦理。

台灣陸委會早前調整內地和港澳人士赴台規定，可以探親、奔喪、商務等理由申請赴台，未包括觀光簽證。

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責任編輯：余思嵐

 

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