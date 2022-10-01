【儲稅券你聽過未】政府調高儲稅券利率　著數過恒生定存6厘高息王？

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恒生於今日（10月1日）勁加7天年息1.5厘，新息率至6厘，跟集友齊膺高息王。沒有儲蓄習慣要借稅務貸款？不如考慮政府設立的儲稅券，既可自動交稅，又可以賺利息，最新年率為0.175%，較銀行的活期存款利率高。

為了便利納稅人儲蓄交稅，稅務局特別推出儲稅券。只要開設儲稅券帳戶，即可每月定額經銀行自動轉帳或隨時隨地透過電話 、互聯網、銀行自動櫃員機、郵遞或親臨買券。所購買的儲稅券會自動存入你的儲稅券帳戶內。由今年10月3日開始，新的年率將從現時的0.1333%更改至0.175%，即根據新的利率，每月每100元可賺得利息0.0146元。

儲稅券的利息是按照單息計算，利息是由購買當日至使用該券繳稅的日期止，按月計算，不足一個月亦可按比例賺取利息。儲稅券用作繳付稅項，才可計算利息。如將儲稅券的本金值歸還予其持有人，則不會支付利息。

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責任編輯：余思嵐