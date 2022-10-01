【0+3檢疫】陳智思：今年底實施「0+0」為最好機會　倡取消抵港機場檢測

▲ 行政會議前召集人陳智思。（資料圖片）

港府於9月23日宣布放寬入境檢疫措施至「0+3」。行政會議前召集人陳智思今日 （10月1日）表示，如果實施「0+3」一段時間後醫療系統沒有問題，可以實施「0+0」檢疫。

陳智思接受一個電視節目時指，「0+3」安排短期內會令港人外出更方便，但不能刺激本地經濟，不過放寬入境限制要有路線圖，有信心「0+0」絕對會發生，但可能要等一兩個月，檢視數據，年底會是十分好的機會，微調或放寬「0+3」檢疫。

政府都一定需要看數據，例如「0+3」運作了一段時間，我想最少數個月，會否有增多宗數影響醫療系統，若這些情況無發生，絕對看不到政府有何理由不放寬，商界、市民也好，會道督促政府變「0+0」，我自己有信心年底是好機會「0+3」會否有微調，甚至更加放鬆

除了檢疫安排，他認為現時對抵港人士檢測要求亦影響旅客檢港意欲，應該考慮取消抵港人士檢測的要求，因為周邊很多地區已取消有關安排，如果本港維持要求抵港人士檢測，一般旅客及商務客要面對一旦檢測陽性要隔離的安排，就不會冒風險到香港。

落地檢測問題夠時要取消，因為見到周邊地方在上機、落機無須檢測，落機作要檢測，基本上一般遊客或不一定來港遊客不會來港，如果普通遊客來港怎會冒風險來港，有機會檢測中招，不可以出外6至7天，遊客是有其他選擇

另外，11月本港舉行金融𡶶會，多間國際知名金融機構高層人員會來港，行程包括參觀M+博物館及晚宴，但目前持黃碼人士不可以進入博物館。他則稱相信有很多方法可以安排，包括是否以更多核酸檢測要求取代相關限制。

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記者：余思嵐