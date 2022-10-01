  • 29°C
香港時間 : 20221001日 (週六) 13:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【0+3檢疫】陳智思：今年底實施「0+0」為最好機會　倡取消抵港機場檢測

社會 13:18 2022/10/01

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

行政會議前召集人陳智思。（資料圖片）

港府於9月23日宣布放寬入境檢疫措施至「0+3」。行政會議前召集人陳智思今日 （10月1日）表示，如果實施「0+3」一段時間後醫療系統沒有問題，可以實施「0+0」檢疫。

陳智思接受一個電視節目時指，「0+3」安排短期內會令港人外出更方便，但不能刺激本地經濟，不過放寬入境限制要有路線圖，有信心「0+0」絕對會發生，但可能要等一兩個月，檢視數據，年底會是十分好的機會，微調或放寬「0+3」檢疫。

政府都一定需要看數據，例如「0+3」運作了一段時間，我想最少數個月，會否有增多宗數影響醫療系統，若這些情況無發生，絕對看不到政府有何理由不放寬，商界、市民也好，會道督促政府變「0+0」，我自己有信心年底是好機會「0+3」會否有微調，甚至更加放鬆

除了檢疫安排，他認為現時對抵港人士檢測要求亦影響旅客檢港意欲，應該考慮取消抵港人士檢測的要求，因為周邊很多地區已取消有關安排，如果本港維持要求抵港人士檢測，一般旅客及商務客要面對一旦檢測陽性要隔離的安排，就不會冒風險到香港。

落地檢測問題夠時要取消，因為見到周邊地方在上機、落機無須檢測，落機作要檢測，基本上一般遊客或不一定來港遊客不會來港，如果普通遊客來港怎會冒風險來港，有機會檢測中招，不可以出外6至7天，遊客是有其他選擇

另外，11月本港舉行金融𡶶會，多間國際知名金融機構高層人員會來港，行程包括參觀M+博物館及晚宴，但目前持黃碼人士不可以進入博物館。他則稱相信有很多方法可以安排，包括是否以更多核酸檢測要求取代相關限制。

【TOPick診症室】前列腺肥大可致血尿影響腎功能　泌尿外科專科醫生拆解最新治療方法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【國慶日】灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式　李家超、梁振英、林鄭月娥及曾蔭權等人出席
今日 09:33
【國慶日】灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式　李家超、梁振英、林鄭月娥及曾蔭權等人出席
【消費券2022】第二期消費券今天發放　使用八達通登記市民可領取2千元
今日 09:38
【消費券2022】第二期消費券今天發放　使用八達通登記市民可領取2千元
【國慶日】特首李家超：一國兩制令香港總能轉危為機　有祖國作為堅強後盾
今日 10:01
【國慶日】特首李家超：一國兩制令香港總能轉危為機　有祖國作為堅強後盾
【致命車禍】黃大仙的士司機疑駕駛暈倒剷行人路　昏迷送院後不治
今日 10:16
【致命車禍】黃大仙的士司機疑駕駛暈倒剷行人路　昏迷送院後不治
【搶劫案】4賊綁起九龍塘獨立屋戶主外傭　搬夾萬劫走百萬財物
今日 11:03
【搶劫案】4賊綁起九龍塘獨立屋戶主外傭　搬夾萬劫走百萬財物
【盜竊案】中環單位疑遭爆竊 　30歲戶主報稱失650萬元現金行李箱
今日 11:13
【盜竊案】中環單位疑遭爆竊 　30歲戶主報稱失650萬元現金行李箱
【盜竊案】葵青19幅慶國慶橫額疑被盜　56歲男涉盜竊被捕
今日 11:29
【盜竊案】葵青19幅慶國慶橫額疑被盜　56歲男涉盜竊被捕
【違防疫措施】中環酒吧涉向客人提供陰性快測棒　女職員企圖誤導警員被捕
今日 11:45
【違防疫措施】中環酒吧涉向客人提供陰性快測棒　女職員企圖誤導警員被捕
【儲稅券你聽過未】政府調高儲稅券利率　著數過恒生定存6厘高息王？
今日 12:28
【儲稅券你聽過未】政府調高儲稅券利率　著數過恒生定存6厘高息王？

你可能感興趣

【國慶日】灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式　李家超、梁振英、林鄭月娥及曾蔭權等人出席
今日 09:33
【國慶日】灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式　李家超、梁振英、林鄭月娥及曾蔭權等人出席
【消費券2022】第二期消費券今天發放　使用八達通登記市民可領取2千元
今日 09:38
【消費券2022】第二期消費券今天發放　使用八達通登記市民可領取2千元
【國慶日】特首李家超：一國兩制令香港總能轉危為機　有祖國作為堅強後盾
今日 10:01
【國慶日】特首李家超：一國兩制令香港總能轉危為機　有祖國作為堅強後盾
行政會議 M+ 機場 陳智思 博物館 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【離奇意外】離奇倒斃台北公廁身上遺字條 　港女生身份背景曝光
10:44 2022/09/30
【離奇意外】離奇倒斃台北公廁身上遺字條 　港女生身份背景曝光
【母子戀】細佬與大20歲女友拍拖獲贈PS5　港男苦惱：阿媽叫我勸佢哋分手
10:59 2022/09/30
【母子戀】細佬與大20歲女友拍拖獲贈PS5　港男苦惱：阿媽叫我勸佢哋分手
【離奇意外】台灣參佛誤觸禁忌咒怨纏身？　全家失理智自殘互吃排泄物
11:28 2022/09/30
【離奇意外】台灣參佛誤觸禁忌咒怨纏身？　全家失理智自殘互吃排泄物