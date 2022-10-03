【管理層之苦】執行上司指令被下屬埋怨欺壓 討好下屬被上司覺得無力駕馭

▲ 鄭丹瑞指，年紀大了，再要取悅別人，會令自己很疲倦。

一直想做一個老好人，才發覺好人難做，老好人更難做，以為面面俱圓，最後面面不是人。「使乜你咁好心？」「關你乜嘢事？」「你咁多事做乜啫？有着數咩？」處處打擊我想做一個好人的信心。

做管理層的日子，希望好好執行上司給我的工作指標，爭取表現；但為了要達成工作指標，少不免就會令到我的下屬有怨言。既不想令上司對我的工作能力失去信心，又想討好下屬、同事，希望他們喜歡我，結果就是上司覺得我無力駕馭下屬、同事，而下屬、同事覺得我是個奉承老闆、欺壓下屬的高層。

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曾經因此而迷惘過，幸而我家書房枱頭，放了用鏡架鑲起父親多年前的親筆墨寶：「豈能盡如人意，但求無愧於心」，起了很大的作用。我可以做到不必取悅別人，但求自己開心的人生嗎？還在拼搏的日子，有點力不從心，覺得這是妄想；但當我年屆某個歲數，終於明白自己不會因為做一個老好人而發達，不做一個老好人，也不會一貧如洗，既然如此，與其做個老好人，不如專心取悅值得我取悅的人，包括自己。

年紀大了，再要取悅別人，會令自己很疲倦。喜歡我的人，他們都會清楚知道我有甚麼地方值得他們喜歡，而不喜歡我的人，也懶得去查清楚到底他們為甚麼不喜歡我。討好自己，自得其樂；不做老好人，也不做老壞人，做一個快樂的老人，於願足矣。

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