  • 30°C
香港時間 : 20221003日 (週一) 10:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【管理層之苦】執行上司指令被下屬埋怨欺壓 討好下屬被上司覺得無力駕馭

休閒消費 10:00 2022/10/03

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

鄭丹瑞指，年紀大了，再要取悅別人，會令自己很疲倦。

一直想做一個老好人，才發覺好人難做，老好人更難做，以為面面俱圓，最後面面不是人。「使乜你咁好心？」「關你乜嘢事？」「你咁多事做乜啫？有着數咩？」處處打擊我想做一個好人的信心。

做管理層的日子，希望好好執行上司給我的工作指標，爭取表現；但為了要達成工作指標，少不免就會令到我的下屬有怨言。既不想令上司對我的工作能力失去信心，又想討好下屬、同事，希望他們喜歡我，結果就是上司覺得我無力駕馭下屬、同事，而下屬、同事覺得我是個奉承老闆、欺壓下屬的高層。

最新影片推介：

曾經因此而迷惘過，幸而我家書房枱頭，放了用鏡架鑲起父親多年前的親筆墨寶：「豈能盡如人意，但求無愧於心」，起了很大的作用。我可以做到不必取悅別人，但求自己開心的人生嗎？還在拼搏的日子，有點力不從心，覺得這是妄想；但當我年屆某個歲數，終於明白自己不會因為做一個老好人而發達，不做一個老好人，也不會一貧如洗，既然如此，與其做個老好人，不如專心取悅值得我取悅的人，包括自己。

年紀大了，再要取悅別人，會令自己很疲倦。喜歡我的人，他們都會清楚知道我有甚麼地方值得他們喜歡，而不喜歡我的人，也懶得去查清楚到底他們為甚麼不喜歡我。討好自己，自得其樂；不做老好人，也不做老壞人，做一個快樂的老人，於願足矣。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 鄭丹瑞

相關文章

【生育率低】下一代無意結婚生育　鄭丹瑞專欄︰孝順二字50年後消失
16:06 2022/09/15
【生育率低】下一代無意結婚生育　鄭丹瑞專欄︰孝順二字50年後消失
【職場文化】活了67年的人生體會 鄭丹瑞：外表決定不了人生
10:43 2022/09/21
【職場文化】活了67年的人生體會 鄭丹瑞：外表決定不了人生
【養下一代】女兒告父母有責任養自己一世？　鄭丹瑞︰養兒防老觀念追不上潮流
17:52 2022/09/23
【養下一代】女兒告父母有責任養自己一世？　鄭丹瑞︰養兒防老觀念追不上潮流

你可能感興趣

【生育率低】下一代無意結婚生育　鄭丹瑞專欄︰孝順二字50年後消失
16:06 2022/09/15
【生育率低】下一代無意結婚生育　鄭丹瑞專欄︰孝順二字50年後消失
【職場文化】活了67年的人生體會 鄭丹瑞：外表決定不了人生
10:43 2022/09/21
【職場文化】活了67年的人生體會 鄭丹瑞：外表決定不了人生
【養下一代】女兒告父母有責任養自己一世？　鄭丹瑞︰養兒防老觀念追不上潮流
17:52 2022/09/23
【養下一代】女兒告父母有責任養自己一世？　鄭丹瑞︰養兒防老觀念追不上潮流
職場文化 網絡熱話

最高瀏覽

【開心獎門人】曾志偉與大馬模特兒慶生　獎門人熱情吻賀影片流出
11:18 2022/10/02
【開心獎門人】曾志偉與大馬模特兒慶生　獎門人熱情吻賀影片流出
【開心獎門人】大馬模特兒與曾志偉一吻揚名　一文盡睇黎峇菈猛料背景【多圖】
12:05 2022/10/02
【開心獎門人】大馬模特兒與曾志偉一吻揚名　一文盡睇黎峇菈猛料背景【多圖】
【癌症殺手】大腸癌與飲食息息相關　醫生列6類危險食物應少吃
14:26 2022/09/30
【癌症殺手】大腸癌與飲食息息相關　醫生列6類危險食物應少吃