【職場文化】做事和說話要留有餘地 急功者未必贏往往行先死先

▲ 做事和說話，要留有餘地，而那個餘地，不僅是給別人，更是給自己的。

二○一九年，Tesla舉行新產品發布會，推出新發明「Cybertruck」。馬斯克趾氣高揚地揚言，無一個品牌夠Cybertruck用最新科技研製的玻璃窗硬淨，即使用鐵球大力擲亦絲毫無損。講到興起，仲即場搵員工向在場觀眾示範，結果在眾目睽睽下，整塊玻璃窗粉碎，馬斯克閃過一絲窘態仍死撑：「Um……試下後面嗰隻」，結果一樣，最後只好尷尬地說：「他太大力了！」近年，不少公眾人物都係威係勢地講了些話，最後亦落得尷尬死撑收場。

職場智慧：公眾人物公開說話不要講得太死、太無彎轉，在眾目睽睽之下，揚言要點點點做，去得太盡只會迫自己到死角位。世事千變萬化，或客觀環境改變，或上頭心情／決策有所不同，若跟車太貼，突然前面架車來個飄移掟彎，自己煞唔住掣，即使未到路毁人亡，出醜的，永遠只會是自己。

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當初言之鑿鑿，誓要咁咁咁，但歌都有得唱：「變幻才是永恒」，若種種原因下，事情發展不如當初揚言那般，則原先說話時的係威係勢氣焰，跟後來始料不及的Oops情景對照，那種滑稽和尷尬，顏面何存？

有些場景，一、不能側側膊唔多覺；二、不能死口否認話自己無講過，或請大家抹掉當自己講過；三、不能說「唔想再講」或「唔想再爭論」，這些修辭很lame（蹩腳），通常無法以理服人，才會搬出「唔想再拗」那些別人眼中明顯兜唔到、講唔通和拗唔贏的lame speech。

因此，有點智慧的人，都曉得：一、做事和說話，要留有餘地，而那個餘地，不僅是給別人，更是給自己的。二、勿跟車太貼，急功者未必是最後贏的那位，相反，往往是行先死先那個。三、眾目睽睽之下衰咗還要在人前死撑，其實好lame。

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