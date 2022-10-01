【育兒心得】大女美若天仙細女粗眉大眼 媽媽擔心細女被比較會受到傷害

▲ 媽媽擔心細女會被人比較而受到傷害。

不少夫妻計劃生育第二胎，都希望孩子的童年可有手足相伴，不會感到孤單，但是有時難免會將孩子們做比較。要維繫孩子的手足之情，或成父母的另一個考驗。一名媽媽早前發文透露自己生了兩個女兒，可惜女兒的外貌和性格均截然不同，長女美若天仙儼如混血兒，幼女粗眉細眼長相平凡，她慨嘆連自己都認為兩姐妹的外貌差距甚遠，擔心兩女在成長過程中或會惹人非議，尤其是幼女或會感到不公平而受到傷害，因此發文尋求意見，引起不少網民感慨萬分，提醒父母要謹慎處理。

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台灣一名媽媽日前在網上撰文，分享育有一對女兒的擔憂。她透露，自己生了2個女兒，長女天生濃眉大眼、臉蛋小，自小便經常獲得鄰居讚美，常被詢問是否混血兒。然而，幼女的外貌恰恰相反，算是「可愛」類型，單眼皮配泡泡眼，與姐姐性格長相都截然不同。

曾試過有人不諱言說妹妹長相不像姐姐般甜美，擔心其他人評價姐妹倆的長相，或會成為姊妹之間的心結，甚或成為幼女日後怪責父母的根源。

手足倆明明同一個爸媽，卻為何有個長得特別漂亮的姐姐?擔心細女覺得不公平，希望網民分享自身經歷和看法。

網民看畢發文後都紛紛感到同情，認為兄弟姐妹們如何看待事情的態度和角度，都與父母有直接的關係，建議父母需要謹慎處理。一名女網友更主動分享自身經歷，指其妹妹從小便是校花，一直獲得外界注視和喜歡，自己的外貌則連「草」也比不上。但她在成長過程中，選擇用另一個角度看待自己的外表，最後她感謝父母把自己生得普通，因此成為焦點亦非一件簡單的事。

其實大家都要知道長大後有多幸福與長相無關，反而父母的觀念言行會影響小孩的自信，父母應培養孩子堅強獨立，幫助增長學習經歷，這才是孩子真正需要的。

另一網民則透露自己有一位長相平凡的姐姐，其姐在中學時期性格叛逆、脾氣暴躁，經常表現出對家人或兄弟姊妹不滿和怨恨。直至有一次，她的媽媽無意中偷看到姐姐的日記，才知道姐姐寫了很多怨恨父母的事，例如不滿父母把她的外表生得平凡、所有好的東西都是妹妹得到等。

她建議父母要協助孩子建立正面的價值觀，懂得欣賞自己的優點。另有網民建議若遇到外人對孩子有不公平的評價，身為父母要更加堅定的在孩子面前糾正對方，令對方知道這是不對的行為，也讓孩子知道父母的愛是平等的。

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編輯:王明芳