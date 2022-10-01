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【天氣不穩】天文台料重陽節酷熱達33度　下周持續驟雨天氣

社會 13:53 2022/10/01

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（湯致遠攝）

今日（10月1日）是國慶日，天文台預測今日天色不錯，日頭短暫時間有陽光，不過都會有幾陣驟雨及狂風雷暴。下周二（4日）重陽節則預料天晴酷熱，最高氣溫達攝氏33度。

天文台預測本港地區下午及今晚大致多雲，下午短暫時間有陽光，有幾陣驟雨及局部地區狂風雷暴，吹和緩至清勁偏東風。展望隨著高空反氣旋逐漸增強，未來兩三日華南地區漸轉天晴及炎熱。預料東北季候風會在下周中後期持續影響華南沿岸，該區風勢頗大。

根據9天天氣預報，下周二為重陽節，天晴日間酷熱。下周三至下周日短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。天文台續指，因東風增強，會由原來2級微風漸轉為4至5級和緩至清勁的東風，晚上離岸間中吹6級強風。

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責任編輯：余思嵐

 

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