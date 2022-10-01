【移英生活】移英爸爸炮製愛心飯盒帶回校　女兒卻哭訴：冇人同我食同玩

▲ 呢位移英港爸，每日都會悉心為3子女炮製愛心飯盒，不過日前女兒卻因為中西飲食文化，遭同學排斥。

近年，有不少移民英國的父母，為了子女食得健康，都會費盡心思為他們炮製愛心飯盒，不過因為中西飲食文化有差異，分分鐘搞到子女與同學格格不入變成異類，最近有一位移英爸爸在Facebook 群組「食在英國 超市好物/飲食分享區」中，分享自己原本每天為子女準備飯盒，但女兒卻因此遭同學排斥，哭訴：「我唔想帶飯團、炒麵 …冇人同我一齊食，冇人同我玩……。」

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這位移民英國的港爸，不時都會在社交平台Facebook 群組「食在英國 超市好物/飲食分享區」中，分享自己為三個子女所做的Pack Lunch。9月初，他為三子女炮製了西蘭花、雞絲牛柳飯及飯團的開學飯盒，看似簡單卻費盡心思，

經歷咗開學的第一個星期，小朋友都滿意爸爸準備的午餐。問過他們要不要試下帶三文治、生果，但他們都否決了。今天繼續做飯桶。

開學首周，子女很滿意爸爸的愛心飯盒，接著爸爸花更多心思去做，而且份量十足，肉、菜同飯必備，有時更會有卷蛋或壽司。不過，近日他卻透露女兒因為帶飯，而遭同學排擠。事源，一個晚上，女兒向他哭訴，因為自己帶的是爸爸做的飯團、炒麵，而其他同學就只是蛋糕、餅乾、薯片，

我吃這些的時候都冇人同我一齊食，他們覺得我好奇怪……. 冇人同我玩…… 我自己行嚟行去……

爸爸聽到女兒的感受後，深深被打擊，更心痛到想哭出來，

我不知道怎樣可以幫助她，我不知道如何是好。最後我可以做的事情，就是與她一起祈禱，把事情交給天父。我的Packed Lunch 也需要暫告一段落。

好爸爸在網上分享帖文後，獲類似經歷的家長安慰，不少網民建議他為女兒pack lunch也應入鄉隨俗，準備三文治、漢堡包的簡單西餐，讓孩子能夠合群。同時，有網友認為家長要理解，午飯時間對孩子來說是重要的社交時間，建議他可以讓孩子試試吃學校提供的school lunch。

「對於小朋友來講主要係social time，我囝之前點都要食school lunch ，因為可以同佢best friend 一齊坐。」不過，也有網友建議這位爸爸可以再嘗試分享自己做的中式便當，讓女兒與同學分享，反而有機會可以令孩子大受同學歡迎。

英國升學專家小貼士

英國升學顧問Eva，曾經向TOPick指文化共融是存在的，並非有你無我，一刀切不准帶飯，但是大家不妨留意以下三點：

1. 在準備食物時，不妨準備Finger food。因為進食時不需使用刀叉確保學童安全，如印度春卷 samosa、墨西哥玉米餅 tacos，健康又美味，都是英國小孩常吃的食物，讓子女嘗試不同的食物口味。

2. 避免攜帶容易留下廚餘的食物，例如骨頭及佈滿餸汁的選擇。因為在英國，學生習慣把廚餘放在飯盒裡面帶回家處理，甚至是香蕉皮、骨頭等等。攜帶方便處理的食物，可以減少學生進食後的工序。

3. 避免攜帶味道濃烈的食物，在課室用餐，味道濃烈影響到其他師生，自然會惹來不滿，影響社交。

其實菠蘿包、叉燒包、白糖糕、馬拉糕、飯團做午餐也不錯，符合以上條件，亦不會顯得格格不入，既能體現中華文化，也尊重外國文化，這才是和而不同的精神。

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編輯:王明芳