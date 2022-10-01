【長假期消費】有市民用消費券買新電話　電器店料營業額高於雙位數增長

▲ （湯致遠攝）

政府今日起發放新一期電子消費券，市民可透過已登記的支付平台，領取2000元或3000元消費券。詳情即看：【下一頁】

派發消費券適逢十一國慶及重陽節假期相近，正是盡情Shopping 的好時機。有市民林小姐表示，近日手提電話壞掉，剛巧有新手機型號推出，所以使用今期消費券購買電話，總共花約7千元。蘇寧經理蔡先生指，人流明顯暢旺，預計生意升幅有1倍，因為今次消費券力度較上期大，又適逢是國慶及重陽節長假期，見到很多本地居民出外消費。

被問到有否受惠「0＋3」措施。他則稱暫時未有，但持正面看法，未覺會流失生意，有增多年輕人購買數碼產品。他又補充上期消費券成效不錯，營業額接近雙位數增長，預料今次有加推優惠活動，會高於上次增長。

另外，市民陳女士稱，以往消費券集中用於外出用膳，今次消費券則購買手錶、首飾，預計花10多萬元，雖今期消費券只有3千元，惟可以慳錢同樣感到開心。

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記者：余思嵐