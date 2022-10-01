【ERROR成員】吳保錡推出第二首個人歌曲　Poki《羅曼蒂克衰亡史》訴說「當兵」之苦

ERROR成員吳保錡（Poki）作為今年新人，其個人作品《猥瑣》獲好評，所以他繼續以同一班底，製作新作《羅曼蒂克衰亡史》。

在此新歌的MV內，Poki與女角的親密鏡頭更勝上回《猥瑣》，不過Poki笑指親密程度都不及跟隊友何啟華（Dee）在過去於電視節目中的Kiss鏡頭。



Poki這次乘勝追擊，繼續找來舒文監製、黃偉文（Wyman）填詞，炮製新作《羅曼蒂克衰亡史》，Poki道：「做完《猥瑣》之後，我同舒老板、花姐搵咗好多Demo，聽咗好多首都唔係好鍾意，後來聽到呢首歌我同花姐都喜歡，就揀咗Larry Wong呢首作品。上次搵咗Wyman寫，好希望佢繼續可以幫我，而佢又肯，所以非常感恩。」

▲ 《羅曼蒂克衰亡史》MV

邀雪瑤任MV女主角



這次Poki在MV中繼續做兵，但他同時也是一位精神病患者，不停有FF畫面出現：「我這位精神病人幻想好多愛情經歷，但全部都係幻想出嚟，最終女方係冇出現過。其實MV都係講緊做一隻兵，你可能會無私奉獻俾你鍾意嘅人，但佢身邊已經有一個佢鍾意嘅人，你永遠只能做佢後備。」

他續解釋：「好多嘢都係我哋呢啲兵自己幻想出嚟，好美好，但都只係虛構。」



講得做兵，當然要有女角，今次Poki親自找來YouTuber雪瑤參與MV演出，難道想再一次自肥？Poki說：「上次搵咗Heidi（李靜儀），今次想搵新啲嘅面口，睇下會唔會做到新嘅感覺，想俾人睇到不論MV或唱功都有全新感覺。喺熊仔頭個show見到雪瑤嘅表現、佢嘅樣，我覺得佢適合個MV，就邀請佢返嚟。」

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拍親密場面尷尬

雖說是為粉絲帶來新鮮感，但做得兵，在充滿美感的畫面上都不乏親密鏡頭，MV其中一幕說到Poki幻想與所愛的人嘴咀，想不到親密程度令他變得十分怕醜，表現尷尬。

Poki回想起道：「未試過演呢啲戲，今次係冇kiss到，只係扮kiss，不過咁近都有少少緊張。過去我只奉獻過俾阿Dee，我最叻同男人Kiss！同異性係未試過，所以喺鏡頭前咁多人喺度，有少少驚同拘謹。」



除了女主角，今次Poki MV也有隊友肥仔的加持，拍攝MV當日他特地前來探班，更二話不說幫忙做幕後，在Poki拍攝雨景一幕幫忙噴水壺，不過見肥仔起勢狂噴十分開心，似玩多過幫忙呢！不過兩兄弟自然冇計啦！

