【亞視一姐】薛影儀進軍大馬影壇　被爆入行1年狂吸金成功買樓

▲ 「亞視一姐」阿儀，無端端被大馬導演李勇昌爆佢升呢做業主。

38歲「亞視一姐」薛影儀，雖然官司在身，但仍無阻阿儀到馬來西亞開工吸金。在上月中，阿儀與經理人林寶玉飛到大馬，並在個人社交平台上載與大馬導演李勇昌的合照。

李勇昌導演除大爆阿儀問他幾時開戲，幾時吊她威吔外，仲大爆阿儀入行後成功在港置業，對此阿儀親自向TOPick回應。

▲ 阿儀和經理人林寶玉與大馬導演李勇昌合照。（IG圖片）

阿儀升呢做業主？

早前，阿儀和林寶玉同時簽進AMM亞洲心動娛樂(Asia Momentum Media)，於上月中雙雙飛往大馬，除出席全新旅遊綜藝《亞姐出遊GOGOGO》的節目首映禮及媒體發佈會，也會洽談在大馬拍攝電影的事宜，令外界揣測阿儀成功進軍大馬電影圈。

阿儀在大馬會見當地有「鬼王導演」之稱的李勇昌，並在IG公開跟李勇昌的合照。同樣地，李勇昌也在個人社交平台晒合照，並稱：「開完會阿儀說很久沒見了，一定要合照一下，然後她一直問我何時要吊她威吔。」令外界揣測阿儀是否會在李勇昌下部鬼片演出。

而李導演更向當地媒體表示，有關未來與阿儀合作的案子，目前只是初步的洽談，大馬AMM發言人也回應說明至今還沒有明確落實的計劃。

不過，李勇昌笑說阿儀對拍電影很期待，尤其非常渴望能挑戰吊威也：「她有透露出很想演古裝戲，然後吊威吔像仙女那樣飄來飄去。基本上，她非常積極的幾乎每隔2星期就會傳短訊追問我，幾時要開戲給她吊威吔！」

此外，李勇昌眼中的阿儀很可愛，形容她純真得像小孩子，沒大家想像中的自卑：「她只是喜歡做自己想做的東西，如果面對一些不想做的事，她都會以傻笑『呵呵』略過。」

而李勇昌透露早前確診，遠在香港的阿儀更第一時間傳短訊慰問：「很多人說阿儀入娛樂圈是被有心人利用，但是她入行後成功在香港買下一間屋子，而且有了比以前打工更好的收入，不用每個月為生活煩惱，我覺得她的真實故事就已經很勵志了！」

忽然被李勇昌爆她已榮升業主，不過阿儀向TOPick回覆表示：「我冇興趣買樓呀！對馬來西亞買樓都冇興趣，亦都冇諗過香港買樓。」

阿儀否認做業主，唔通阿儀又被有心人利用？

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