【怪獸家長】孩子在學校被蚊子咬　父母要求查看閉路電視：想看如何被咬

▲ 怪獸父母因為孩子被咬而要求查看閉路電視。

怪獸家長的行為可以去到幾盡？台灣一名小學生最近在學校被蚊子叮咬，家長其後向學校提出要求，想查看學校的閉路電視，原因是想知道孩子在學校如何被蚊子咬到的，知情人士在社交網站上分享事件，引發網民熱議。

有知情人士在facebook群組「爆怨公社」發帖，講述這宗怪獸家長的離譜要求。他指，最近有怪獸家長提出古怪要求，想要看學校的閉路電視，老師聽到後就好奇詢問「為什麼要看？」豈料該名家長卻解釋說，因為孩子在學校被蚊子咬到了，所以想看是如何被咬的。該名發帖者表示，他聽到後相當傻眼，並表示「請求協助，那個廠牌的監視器可以拍到蚊子？」

帖子引發網民熱議，有網民表示「天啊！恐龍家長永遠能刷新我三觀，他們真的沒有極限」，更有網民建議怪獸家長，日後不如安排子女穿隔離衣上學去。

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揀驅蚊劑貼士

不過，也有網民表示如果學校有蚊子，也可以帶備驅蚊劑上學，但產品眾多，該如何選擇？根據美國疾控中心的建議，有3種較有效的驅蚊成分：

避蚊胺（DEET）

埃卡瑞丁（Icaridin）／派卡瑞丁（picaridin）

茄紅素（甲基壬基酮，IBI-246）

本港皮膚科醫生胡惠福過去接受訪問時表示，這3種成分可阻擋昆蟲去感應人體呼出的二氧化碳、乳酸或其他揮發物，減少昆蟲接近人體皮膚。此外，亦有人選用較天然的香茅油、檸檬桉油。

胡醫生提醒，選擇驅蚊產品時，要看其成分及濃度。其中，DEET是現時醫學上最有效的驅蚊成分。一般來說，濃度愈高，防蚊時間愈長，但與成效無直接關係。部份驅蚊成分對人體有影響，未必適合嬰幼兒使用。

責任編輯：王明芳