【親子好去處】昂坪360秋季限定「歲月文具巡禮」 展出50至70年代經典文具珍藏

不經不覺，開學日經已過了一個月，相信學生們都已經陸續適應上學生活。若要細數那些年的校園生活點滴，相信非兒時的文具莫屬。有見及此，昂坪360本月中旬將舉辦「360歲月文具巡禮」，除了首度聯乘日本經典文具角色Fueki漿糊仔，打造超過 4 米高 Fueki 漿糊仔巨型扭蛋機之外，更聯同香港資深玩具收藏家莊慶輝舉辦「文具時光走廊」，展出多件50至70年代的經典書簿及文具，讓大家重拾那些年的校園生活，回憶那些年陪伴你我渡過無數課堂的好拍檔。

最新影片推介

今個秋天，昂坪360將首度聯乘日本經典文具角色Fueki漿糊仔，並將其化身成逾4米高的巨型扭蛋機，置身在昂坪市集圓形廣場中央與大家見面。同場更有別具本地情懷的懷舊文具，鉛 筆、筆刨、擦膠、顏料等，以巨大化的模樣在市集圓形廣場展示，讓帶大家重遊昔日的青蔥時光。

▼ 點擊圖片放大

此外，昂坪360將舉辦的「文具時光走廊」，展出多件50年至70年代流行的文具和書簿用品，包括鉛筆刨、鉛筆、擦 紙膠、間尺、書本、練字簿等，其中多款保存 良好及絕版珍藏，承載著一代又一代人的集體回憶。另外，現場更設有「漿糊仔期間限定禮品區」，包羅約100款日本地區限定及超人氣的漿糊仔可愛周邊商品，帶你回到昔日的學生哥時代，為日常生活添加一點玩味懷舊感！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

除此之外，昂坪360於周末期間更設有 「和諧粉彩工作坊」，安排了專業導師即場指導， 讓小朋友透過手指及簡單工具揮無限想像和創意，將乾粉彩的粉末於畫紙上建構出獨一無二的小小世界，父母聯同子女一起創意大爆發，共渡專屬的親子時光！

360 歲月文具巡禮

日期: 2022 年 10 月 14 日至 11 月 20 日 時間: 上午 10 時至下午 6 時 地點： 昂坪市集圓形廣場

文具時光走廊

日期: 2022 年 10 月 14 日至 11 月 20 日 時間: 上午 11 時至下午 5 時半 地點: 360 旅遊資訊中心

和諧粉彩工作坊

日期: 2022 年 10 月 14 日至 11 月 20 日（逢星期六、日） 時間: 上午 11 時至下午 5 時 地點: 昂坪市集涼亭 （需預先於工作坊登記） 參加方法: 憑即日纜車門票及於昂坪市集消費滿港幣$50 即可參與乙次 （名額有限，先到先得）

Fueki 漿糊仔期間限定禮品區

日期: 2022 年 10 月 14 日至 11 月 20 日 時間: 上午 10 時半至下午 5 時半 地點: 昂坪 360 禮品店 (東涌)、昂坪 360 禮品店 (昂坪站)、香港有愛、360 動感影院禮品店

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希