【看見家書】李靜曾輸到懷疑人生　鼓勵年青人：堅信自己創造價值

由顧紀筠主持的特備節目《看見家書》，今晚（10月1日）播出的一集內，有信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊登場。家書可以寫給家人，亦可以是師長或者長輩，何超瓊家書的對象是中國故宮博物院院長王旭東博士。

她在信中提到跟祖國的聯繫，始於30多年前首次北京之旅。

在1985年香港展開回歸路，國家又正值改革開放，一個契機令1986年學成回家的何超瓊能擁抱祖國，她在信中提到︰「爸爸（賭王何鴻燊）正準備開展內地業務，並需要派人到北京考察，所以我主動同爸爸提出作為代表。」

▲ 信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊。

訪京眼界大學

何超瓊講到當年24歲到訪京城萬里長城、天壇等令她大開眼界。最震懾的莫過於北京故宮博物院的「萬道紅牆、過億黃瓦」，令她深深體會到中華民族的強大及中華文化源遠流長博大精深，自此她立下宏願︰「將來一定會為國家文化的傳播與傳承貢獻力量，希望讓更多人明白了解同尊重中華文化。」

何超瓊自言父母都有一顆愛國心，她亦傳承家訓秉持「愛國、愛港、愛澳」。近年她當上中國文物保護基金會副理事長等公職，為國家文旅行業出一分力，2020年又身體力行率領家族，把馬首銅像送返國家回歸圓明園，完成父親最大的心願。

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李靜高禮澤奧運奪獎

接住在今集出場，是香港女子乒乓球隊主教練李靜，他提到當年打乒乓球的起因，是一年級時受到廣東省隊來學校表演吸引。

多番努力下15歲那年成功加入國家乒乓球隊，香港回歸後他以「一國兩制」下的優才計劃來港，加入香港隊。

信中李靜提到跟拍檔高禮澤在2004年雅典奧運會上，贏得乒乓球男雙銀牌︰「呢個係回歸後首面奧運獎牌，好有意義。」

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曾懷疑人生

信中提到運動員生涯殊不易，李靜在贏得奧運獎牌前，原來有兩年他沒有贏過任何一場國際比賽︰「我直頭懷疑人生，有幸得到教練幫助，同自己醒覺。堅持從來唔容易，包含痛苦同孤獨。」

現在他接棒傳承的責任，他以教練身份帶領蘇慧音、李皓晴同杜凱琹，贏得去年東京奧運會女子團體乒乓球銅牌。他勉勵年輕運動員︰「捉住自己所鍾意，好好咁享受，再堅持落去，堅信自己創造價值。堅持就係勝利。」

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