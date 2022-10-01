【日本調查】工作量加倍近8成年輕人拒升職 年輕人：做中層好慘

▲ 日本一項調查，近8成年輕人拒絕升職。

升職加薪，理應是每個打工仔的目標吧！日本卻有調查發現，近8成年輕人不願升職，原因與升職後工作量增加，人工與責任及工作量不成正比等。日本有傳媒就調查訪問年輕人，有年輕人直言「當中間管理層很慘，夾在上司及下屬間，寧願當普通打工仔！」

日本職缺網站日前公布了一個關於「年輕人升遷意願」的調查結果，調查對象是20歲至30歲的年輕人，結果發現有77.6％的年輕人，沒有晉升主管的意願。根據調查結果，打工仔不想晉升管理層的兩大原因，分別為「責任增加」、「工作量加倍」。雖然升職後人工較高，但工作量跟責任卻增加好幾倍，而且還可能沒有自己的私人時間，人工與責任及工作量根本不成正比。

▲ 電視截圖。

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全日本新聞網（ANN）因應調查結果去進行街坊，結果的確有不少年輕人明確表示不想升職。一名20多歲、在銀行任職的年輕人表示，自己的購物欲低，不需要死命地賺錢，「我不認為我想去到更高職位，更多的工作量就代表會佔用許多私生活時間」。

▲ 電視截圖。

也有年輕人表示，時代不同，現在的生活不只有工作；更加有年輕人表示，如果升職做中層，夾在上司及下屬之間很慘，寧願當「躺平」的打工仔。

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責任編輯：王明芳