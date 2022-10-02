【夫妻之道】無樓丈夫貸款幫朋友上車 妻子見追數短訊驚覺被瞞兩年

「有樓有生活，有樓萬事足」成為近年港人打算結婚的金句，更有人揶揄無樓情侶仍然選擇結婚生子，才是真愛。但實際上要一段婚姻走得長久，夫妻之間信任擔任非常重要的一環。台灣一名人妻日前在社交平台發文，指早前看到老公的手機突然彈出財仔追數的短訊，一問之下才驚覺老公原來兩年多前瞞著她，偷偷借財仔幫朋友買樓上車，保守估計金額起碼有100萬元新台幣。人妻嬲爆大呻自己和老公結婚後都還沒有買樓，現在所有的信任跟安全感都在這次直接歸零，正認真考慮應否踏上離婚這一步。

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該名台灣人妻在Facebook專頁「靠北婚姻2.0」發文，透露最近發現老公的手機彈出追數短訊，一問才知道老公竟然在兩年多前去借貸公司，幫朋友借錢買樓上車，涉及金額起碼有100萬元台幣，相當於港幣接近25萬元。

他跟我說100萬分3筆借出…實際（金額）我不知道，現在才知道他隱瞞我2年多了，目前到底背債多少也不曉得，他不知道影響的層面有多廣就胡亂借出…

人妻坦言知悉事件後非常生氣，開始思考離婚的必要性。她直言自己婚後有小孩有車，但是還沒有買房，沒想到老公就這樣直接借錢給兄弟買樓，對方還要沒有寫下借條，也沒有提供任何借款證明的相關文件。「他(老公)說對方認識很久，一定會還的，但…誰知道？我猜金額可能更大筆吧…而且要不是我發現，他這輩子也不會說」。

夫妻之間的信任是十分重要，既然已經結婚有孩子，就應該以「我們」的角度去思考。遇到事情亦應該共同討論，但老公卻只想到「自己」，還要理直氣壯的說，借錢給別人是他的事情，簽的也是他的名字，不會牽扯到其他人，也不需要共同討論，讓我無法接受。

人妻最後寄語說，希望她的發文能達警惕作用，讓大家明白「夫妻間重要的信任與安全感不要隨意破壞，建立的速度比不上破壞的程度」，即使另一半給予信任，也不代表可以隨意任性。

貼文曝光後，網友們紛紛留言認同。有網民說，「信任跟安全感一旦崩塌就很難走下去了。我懂，所以我支持你」、「朋友自己都沒能力信貸，就不信他有能力還錢，妳老公只能自求多福了」、「我認同妳的想法，夫妻一體，如果做不到坦承，辛苦的永遠是另一半」、「如果真的要看對方手機，心臟要夠強大」。

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責任編輯：王明芳