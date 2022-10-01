【口臭食物】5種食物會令口腔有異味 牙醫：食薄荷糖反增口腔細菌

▲ 黃文龍醫師列出5款會引起口臭的食物。

日常社交口臭問題最令人感到困擾，口腔有異味原因有很多，但最常見的原因是因為進食導致口腔有異味。台灣新竹品味診所牙科黃文龍醫師則在「微笑工程師 黃文龍牙醫師｜桃園新竹齒雕植牙假牙專業牙科」，列出5類容易導致口臭的食物，若要進行社交活動可以盡量避免進食。

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牙醫師黃文龍在「微笑工程師 黃文龍牙醫師｜桃園新竹齒雕植牙假牙專業牙科」點名5類容易引發口臭的食物：

1. 肉類

肉類殘渣卡在牙縫中會快速腐敗，口中會有類似腐肉的味道。

2. 洋蔥

蔥、韭菜、大蒜這些食物中的硫化物會引起口臭，特別是未經煮熟的情況下進食，氣味更濃。

3. 酒

酒類的刺激性味道會殘留在口中，與食物殘渣混和而成的氣味，也是口臭的原因。

4. 糖果

糖會加速口腔細菌增生，引起口臭，餐廳提供的飯後薄荷糖也反而會增加口腔細菌。

5. 乳製品

牛奶等乳製品因富含蛋白質，被口腔細菌分解後也會引起口臭。

黃文龍指出，上述這些食物，有重要場合時可避免或少吃。雖然口香糖可暫時沖淡氣味，但無法完全消除；建議吃完這些食物後，用牙線清潔，再用漱口水除去氣味。

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文章獲《微笑工程師 黃文龍醫師｜桃園新竹齒雕植牙假牙專業牙科》授權轉載。