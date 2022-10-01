【世界團體錦標賽】黃鎮廷激戰6次「刁時」及吳柏男守尾門　港隊男團挫伊朗取兩連勝

▲ （香港乒乓球總會提供）

在四川成都舉行的世界乒乓球團體錦標賽，香港男子隊今日（10月1日）下午以場數3比2險勝伊朗，小組兩連勝。

男隊下午再度上陣迎戰伊朗。負責首仗的吳柏男面對單打世界排名153位的Nima Alamian，直落三局7：11、5：11及5：11落敗，港隊先負一場。緊接上陣的黃鎮廷迎戰世界排名高101位的Amir Hossein Hodaei先大比數11：3取得第一局，再連贏11：6及11：4為港隊追和。

港隊由黃鎮廷出戰第四場，惟首兩局仍以8：11及7：11不敵Nima Alamian。落入絕境的黃鎮廷及時回勇，在第三局與對手激戰六次「刁時」，最終贏17：15，及後再連贏11：8及11：9，港隊追至總場數2：2平手。

壓軸再上陣的吳柏男首局先輸9：11予Amir Hossein Hodaei，隨後以同樣比數追和。港將第三局乘勢而上，早段一度大幅落後下成功追上再贏11：9，再贏第四局後為港隊鎖定反勝場數3：2。

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責任編輯：余思嵐