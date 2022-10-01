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【香港小姐2022】林鈺洧分享賽後得獎感受　Denice上載童年照：我是香港小姐【多圖】

娛樂 18:28 2022/10/01

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2022年香港小姐冠軍林鈺洧。

今屆香港小姐競選已經結束，參賽佳麗亦紛紛透過個人社交平台發表感受。比如落選港姐張可欣句句有骨、「翻版陳茵媺」的徐麟表示不灰心等。至於今屆香港小姐冠軍的林鈺洧（Denice），也在今日（10月1日）於個人社交平台發文講賽後感受。

Denice共上載兩張照片，一張是在港姐奪冠軍寶座的相，至於另一張是她8歲時所拍的照片。

在相中，童年的Denice戴着玩具珠寶及手拿權杖，似十足選美冠軍。

她表示此是已故祖母一直放在錢包內的照片，而當時拍攝此相片時，由祖父為她穿上照片中的衣服及教她如何握住權杖，並寫道：「拍這張照片時我8歲。今天，我是8號選手。我是香港小姐。」從相中所見，當時Denice已是小美人，可說由細靚到大。

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林俊賢保養佳

另外，林鈺洧因為參選港姐前曾在ViuTV節目大談個人性生活經驗，由此被封「性女港姐」，父親林俊賢表示為此替女兒感心痛。Denice日前出席港姐領獎活動時稱，爸爸對女兒被批抨感難過是正常。

同時，對於有建議父女檔合作演出，林鈺洧表示不抗拒，更指已61歲的爸爸每天運動因此保養得很好，他們可以合演兄妹的角色。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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