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【靜脈曲張】小腿靜脈曲張如爬滿蚯蚓 兩類人士長期負重容易患上

健康 18:02 2022/10/01

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中年如4、50歲開始，患者初期徵狀為微絲血管擴張，於下肢呈網狀分布，皮膚、血管色深而明顯。（iStock圖片）

朋友小腿出現靜脈曲張，小腿上青筋盤曲，乍看彷彿一條條蚯蚓，有點嚇人。同時，也令患者心裏很不舒服，女的不敢穿短裙，男的不敢着短褲。

朋友去了看醫生，醫生勸告她要避免長期負重，也不可長時間站立不動，必須適當地把患肢抬高，例如睡眠時用枕頭把腿墊高。此外，就是穿上高彈力的長襪或使用彈力繃帶以增強血液回流，不讓這些「蚯蚓」繼續擴張。不過，纏這些壓力繃帶或是長襪前，應聽從專家醫生的指示，以免出現足部水腫。

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這種惱人的「蚯蚓」，多見於靜脈壁先天性薄弱的人士。由於長時間的負重，如搬運工人或是長時間地站立工作的售貨員，令下肢的淺靜脈逐漸擴張、伸長、彎曲。

擴張後的血管由於瓣膜閉合不全，致使動靜脈除了曲張外，患者的小腿還會發生沉重發脹，容易有疲勞的感覺。

至於近足踝的皮膚，常伴隨着萎縮、脫屑、色素沉澱、濕疹和慢性潰瘍；也有患者必須接受手術才能治癒，但必須待主診醫生決定。

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撰文 : 李韡玲

養生 水腫 靜脈曲張

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