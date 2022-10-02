【教仔壓力】罕見姓氏筆劃多達29劃 媽媽教仔寫名教到崩潰：後悔嫁你爸

踏入幼稚園階段，相信不少家長已開始教導小朋友如何寫字，通常會用小朋友的名字作為最先學寫的字。不過，假若遇到極為罕見兼難寫的姓氏，到底又是一種怎樣的體驗？一名媽媽最近在網站發布短片，展示自己在教導孩子一筆一劃練寫筆劃多達29劃的姓氏「爨」字，練字過後母親更崩潰地說，「後悔給你找了個姓爨的爹，你的姓真難寫」。

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據公開資料顯示，「爨」字的漢語拼音為「cuàn」、粵語發音與「寸」相同，該字的筆劃共29劃。這個字不單認識的人不多，寫起來也極不容易，它是一個「生僻字」，偏偏還是中文姓氏之一。中國河南一名媽媽最近在網站發布一段短片，展示自己一筆一劃教導孩子練寫「爨」字，該影片甫上微博便登上熱搜。

不少網民都表示第一次見到這個字，擔心小朋友日後被老師罰抄名字便慘了。更有網民打趣說「考試的時候別人已經交卷了，他還在寫名字」、「可以更改姓氏的，隨母姓就好了，該姓氏在生活中會遇到很多不便」。

根了解，「爨」字最早出現於戰國時期，古字形上部模擬雙手拿著甑，中間是灶口，下部表示用雙手將木柴推進灶口，本義指燒火做飯。與此意相關的都可叫做「爨」，如古代稱廚房為「爨室」、煮飯的大鍋叫「爨鑊」。

「爨」也用作姓氏，「爨」姓源於姬姓，出自周王朝時期的爨官，屬於以官職稱謂為姓氏。爨氏曾在雲南一帶形成一股相較於中原民族相對獨立自治的勢力，其後逐漸衰落，居民也大部分失去爨姓，至今，雲南、陝西，四川及河北仍有部分爨姓族人居住。

根據中國内地全國第六次人口普查的結果，爨姓在百家姓中排名第1150位，人口約2100人。

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編輯:王明芳