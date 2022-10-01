【皮膚問題】皮膚出現不明斑點「被鬼搣」 斑塊由紫癜引發常見於女性

▲ 俗稱為「被鬼搣」的斑塊，好發於女士們的皮膚。

收到讀者來信，問這樣一條有關腿部皮膚的問題：「莫名其妙地，我的腿出現了紫一塊青一塊的斑，好像小時候被阿媽用波板打一身一樣。我左思右想也記不起自己甚麼時候在甚麼地方碰過撞過。我問過朋友，朋友說這叫做『被鬼搣』，究竟是甚麼原因呢？」

這種俗稱為「被鬼搣」的斑塊，好發於女士們的皮膚，會慢慢自行消失的，所以不必擔心。它與血小板有關，由一種叫紫癜的疾病引起，是血液中血小板減少引起的一種出血現象。

最新影片推介：

血小板是一種血液凝固的細胞，減少後如果發生外傷出血，就會有流血不止的現象。血小板減少、數量不足的原因很多，例如身體抵抗力弱、因服食某些藥物的後遺症等。血小板減少，除了出現上述徵狀外，也會引致月經量過多、牙齦出血、流鼻血等等，嚴重的會影響視網膜、泌尿道功能等。

身上只出現小小的一塊紫癜，是不會構成大問題的，而且幾天後就會自動消失。不過，若出現了許多塊有大有小的紫癜的話，就得馬上去看醫生。

所以，還是那一句，每日保持適量運動讓血液流通順暢，不要隨便食藥，哪怕是維他命。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9