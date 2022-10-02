【功課壓力】女兒數學功課錯一半老師照剔全對 爸爸：老師怕傷女兒的心吧！

功課壓力不單止影響家長與子女，就連老師也受不了，有幼稚園老師批改學生的數學功課，竟然「5+5=1」、「3+4=10」、「5+5+6」、「8-4=9」，一頁8題數學功課錯了一半，但老師全部照剔，究竟是老師不留神睇漏眼，還是不想傷學生的自尊心呢？

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該名女學生的爸爸，日前收到老師批改後的功課嚇呆了，將功課分享到facebook的「爆怨公社」群組，其中一張8條的數學加減數，老師出的8條題目中，女兒計錯了4題，但老師居然剔了兩個大勾，算女兒全對，還在評量處簽上日期，

親愛的老師，妳累了嗎？我知道妳怕傷了我女兒的心對吧！？明天聊聊吧！！大班！！

不少網友看到貼文後，紛紛留言指老師不能打擊孩子的信心，「秉持著有寫就滿分的道理」；但也有眼利的網友猜測左邊全對、右邊錯了，但老師應該只有看左邊，沒有認真看右邊，另外也有網友表示K3的學生已經要教加減數，程度實在太難了。

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責任編輯：王明芳