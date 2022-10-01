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【周末好去處】昂坪 360懷舊文具展　經典文具珍藏集體回憶

社會 18:54 2022/10/01

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童年時珍愛的玩具，會勾起校園生活點滴回憶。昂坪360在10月14日至11月20日，舉辦「360歲月文具巡禮」，首度聯乘日本經典文具角色Fueki 漿糊仔，打造逾 4 米高 Fueki 漿糊仔巨型扭蛋機，並與香港資深玩具收藏家莊慶輝呈獻「文具時光走廊」，展出多件50至70年代經典書簿及文具，讓遊客一同見證想當年的集體回憶。

「360歲月文具巡禮」將在昂坪市集圓形廣場展出，除了4米高的Fueki 漿糊仔巨型扭蛋機，可以扭出迷你童趣文具；還有鉛筆、筆刨、擦膠、顏料等巨型懷舊文具模型，另有英文字母獨家復刻設計出70至80年代盛極一時的「懷舊英文字母擦膠」，別具本地情懷；圓形廣場亦設有由巨大化沙膠製成的搖搖板裝置，供遊客拍照「打卡」。 近 100 款日本地區限定及超人氣漿糊仔商品亦會登陸期間限定禮品區，供遊客選購。

玩具收藏家及「幸福玩具店」店主莊慶輝將在360旅遊資訊中心的「文具時光走廊」，展示 50 年至 70 年 代流行的文具和書簿用品，部分更是絕版珍藏， 承載集體回憶。 而周末特設「和諧粉彩工作坊」 ，期間逢周六及周日在昂坪市集涼亭舉行，憑即日纜車門票及於昂坪市集消費滿50元即可預約參參加，名額有限，先到先得。

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責任編輯：吳雋妍

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