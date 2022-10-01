【李啟言傷勢】阿MO下周末可拆除頸箍　So Ching守候成啟言精神安慰

MIRROR演唱會事故發生至今已超過兩個月，李啟言（阿Mo）父親李盛林牧師在每周六晚都會發出代禱信，今晚發出第10封。

李盛林牧師首先寫道：

李盛林牧師 // 啟言 MO 代禱信 10 （20221002）*

*（感恩）：*

1. 「*持續的禱告* 」：從來不是一個容易的行動和交託，感謝世界各地關注的朋友、教會、牧者、親友仍每週等待代禱信堅持為啟言、So Ching 和我們 一家禱告。最近更有非華語世界的朋友要求英語版的代禱信。 （這讓我想起像聖經裡的「士師基甸」，從二萬多同行的戰士回落到300人，最後仍儆醒堅持，經歷神帶領而得勝。[士師記第七章]）

2. 「你（啟言）暫時的舞台」：還記得當天你放下課本，爸媽也放下了自己，讓你放心向著自己的夢想走上舞台。今天好像病床就是你暫時的舞台，但爸媽知道你是暫時用這舞台來見證主耶穌的榮耀和大能。爸媽雖然為你流淚擔心，心情起伏，但同時也為你驕傲！

3. 「*家人的堅持* 」：

a. So Ching 的探望守候，成了啟言在精神心理上的安慰和治療。

b. 家人的分工：接觸醫療專家團隊、探討研究不同的最新治療、對外聯絡及感謝、鼓勵短片、愛心粥水、撰寫代禱，都顯出對啟言的關切愛護和鼓勵。

4. 「*位置對換* 」：這幾天想著，若不是啟言，而是換了另一位在台上的表演者，九個星期了，他/她和家人會是怎樣面對的呢？他們的心情會是怎樣……這也許是不少代入我們位置的朋友心中的疑問（ 如果我是阿MO的父母…. ）。但感恩的是，我們對創造主還有指望，也有很多關心啟言、So Ching和我們的有心人。他們問候的訊息從各地四面八方而來，給我們很多愛心的鼓勵與安慰。

（*代禱* ）： 以賽亞書 40:31 「*那等候耶和華的，必從新得力。他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行去卻不疲乏。* 」