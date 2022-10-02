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【最新疫情】限聚令未放寬　梁栢賢：防疫風險角度而言不合邏輯

社會 10:22 2022/10/02

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(資料圖片)

政府早前宣布由10月6日起放寬社交距離措施，包括餐飲處所每枱人數上限，由8人增加至12人、所有表列處所每組活動人數上限，由8人增加至12人，涉美容院、健身室、卡啦OK等及酒吧、酒館、夜店、夜總會每枱人數上限，由4人增加至6人，維持快測要求等。醫管局前行政總裁梁栢賢昨日（1日）表示，當局尚未放寬禁聚令，從防疫風險角度而言似乎不合常理和邏輯，促請當局盡快調整，或給予更有力的理據，釋除市民疑慮。

梁栢賢在社交平台表示，有聲音質疑，食肆可放寬至12人一枱，但禁聚令依然維持4人。他引用有些意見指，禁聚令是一個較為廣泛的防疫措施，牽涉不同埸合及活動，較遲才放寬尚可接受。不過他反問，上述的「埸合」是指甚麼場合和活動，舉例指飲宴、打波、健身、飲酒、唱卡拉OK等，都可以超過4人；而平日市民「迫地鐵」、巴士等公共交通，都一定都會超出4人，故他質疑為何逛街、戴住口罩的親朋戚友卻不得超過4人。

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責任編輯：余思嵐

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