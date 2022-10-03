【校長專訪】IB幼稚園創客課程引入教育科技　維多利亞海之戀校長分享面試貼士

▲ 荃灣海之戀分校是維多利亞教育機構在新界區的首間校舍。

在港辦學逾半個世紀的維多利亞教育機構（VEO）轄下共有9間幼兒園及幼稚園，均獲授權為國際文憑世界學校（IB School），荃灣海之戀分校是維多利亞在新界區的首間校舍，本學年正式投入服務。新校的課程及環境秉承機構一貫的教學理念，也與時並進引入不少教育科技，有利師生教與學。踏入10月為幼稚園報名的高峰期，海之戀分校校長分享面試拍片貼士。

▲ 胡翠珊校長期望小朋友培養兩文三語及解難能力。（黃建輝攝）

新校設計結合教育科技

維多利亞（海之戀）國際幼稚園校長胡翠珊表示，該校作為一間兩文三語的學校，強調「一老師一語言」的語文政策，課程主要由3大重點框架組成，包括IB探究式學習、美國哥倫比亞大學「教師學院讀寫計劃」及美國哈佛大學研究院Project Zero「創客教育」（Maker-Centered Learning）。

走進海之戀分校可見，校舍設計以白色為主調，配合大量木製桌椅及設備，課室採光充足，打造舒適明亮的教學空間。胡翠珊校長指校園環境是該校其中一大特色，當中多元學習區分為語文區、數學區、光影探索區等，配合小朋友的發展而布置。該校引進一些教育科技以助幼兒學習，例如每個課室均設有SMART Board互動電子白板、Ting Pen點讀筆、平板電腦。胡校長解釋︰

小朋友在活動中有很多東西想表達，可是說完卻瞬間即逝，透過平板電腦的Apps可以為他們錄下片段，下次掃描就可以重溫小朋友的分享。

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體能區設有電子跳繩機及跑步機，胡校長笑說這是小朋友最喜歡的設備，「小朋友4歲左右才懂得跳繩，電子跳繩機讓2、3歲的幼兒都可以跳繩，他們喜歡競賽活動鬥快，可以計算到大家跳到幾多。」雖然校舍寬敞，但要讓小朋友在空曠的地方跑步也不容易，引入電子媒介就能在校舍內實踐，幫助小朋友進行競賽活動。而光影探索區也透過電子媒介及Apps來進行活動。

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3大課程貫穿學習主題

一間學校除了硬件及軟件外，最重要還是「人」。胡校長重視幼兒情緒，著重培養正向教育，希望小朋友有一顆愉悅的心，學會感恩，並欣賞自己所擁有的。當他們有良好的情緒時，再從學校的3大課程學習，這正是探究式學習、讀寫計劃及創客教育。

胡校長舉例說明，學校現時進行「我們是誰」主題，教小朋友認識家庭、成員及環境，他們帶家庭照回校分享，從中培養他們的口語表達。當中融入數學概念，他們了解不同的家庭人數，從而作簡單的分析，利用數據學習數學。課室設有語文區，配合主題透過遊戲認讀相關字彙，從形、音、義學習文字，遊戲學習「形」、點讀筆掌握「音」、圖卡認識「義」，更有系統學習。家庭中有不同的房間及家具，配合創客教育的思考模式，小朋友先仔細觀察，再重新思考及設計。胡校長說道︰

原來小朋友最喜歡是床，他們不喜歡自己睡覺，利用不同的物料重新設計一張床，『張床要好大好大』，大到爸爸、媽媽、寵物等都可以一齊睡。

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學校將哥倫比亞大學讀寫計劃融入課程，小朋友學寫各種體裁，書信、說明文、議論文等，例如媽媽喜歡煮食，食譜就是說明文的一種。有小朋友寫出簡單的榨橙汁食譜，也有的寫出家中協議。幼兒透過這些活動應用寫作，將學習與生活連結。

培養幼兒解難能力

胡校長提及2016年發表的21世紀人才報告，「21世紀人才是需要溝通、有創意、有解難能力，要有公民教育，我們的課程正正為未來就緒的小朋友而準備。」創客課程教小朋友解難，也需要運用創意，而讀寫計劃幫助他們溝通，探究式學習亦涉及許多溝通及合作機會。胡校長認為最重要的是，「未來的小朋友不是單語言的發展，我們三語發展對小朋友未來很有利。」她期望小朋友打好兩文三語基礎，掌握語文能力升上小學。

這個世代學習知識並不難，撳個掣就有，我更希望小朋友能面對不同的困難，有良好的溝通能力，最重要是懂得關心自己、關心人、關心社會，成為一個良好的國際公民。

▲ 胡翠珊校長重視幼兒情緒，上課前師生有傾談時間，在過程中互相分享及支持。（黃建輝攝）

第一輪面試改為交片

該校現正接受2023-24年度K1入學申請，第一輪面試改為呈交影片，第二輪面試則改為線上形式進行。胡校長透露家長須呈交5至8分鐘的影片，她給家長一點貼士，校方希望看到小朋友不同能力的發展，呈現語言能力、大小肌肉能力、人際社交甚至自理能力，將這些片段輯錄成影片。

我有一個提示給大家，有家長問小朋友是否需說兩文三語？這是不用的，小朋友在這階段一般只開展到第一或第二語言，只要揀一個他最有信心及流利的語言就可以了，我們最主要想知道小朋友的表達能力。

她指第二輪面試將面見家長及小朋友，了解家長的教育理念與育兒方法，她希望家長與學校同步，清楚認識學校課程，並支持小朋友整體學習。該校2022-23年度K1半日班學費為$99,451，K2半日班學費則為$89,970。

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記者︰駱秀玲