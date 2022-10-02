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【開心獎門人】曾志偉與大馬模特兒慶生　獎門人熱情吻賀影片流出

娛樂 11:18 2022/10/02

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TVB高層曾志偉吻賀黎峇菈（Lebara）。

TVB高層曾志偉於前日（30日）出席馬來西亞模特兒黎峇菈（Lebara）的生日會，熱情又好客的「獎門人」曾志偉除了滿足黎峇菈的生日願望陪伴她過生日外，又落力為對方唱生日歌，更送上香吻祝賀黎峇菈。

身材火辣的黎峇菈身高180cm，操流利普通話的她曾跟袁偉豪一起拍廣告，其IG則不時上載性感照片，大晒姣好身材。

【台慶亮燈】TVB迎55周年台慶辦亮燈儀式　列陣宣布4大台慶劇綜藝節目逐個數

最新影片：黃紫恩專訪

黎峇菈生日P

黎峇菈於IG分享生日會影片，片中可見人緣甚好的黎峇菈獲不少友人與她一同慶生，場面熱鬧。

曾志偉是生日會上其中一名座上客，他為壽星女大唱生日歌，其後又上前搭住其香肩跟她一同吹蠟燭，之後更吻慶她，令黎峇菈欣喜萬分。

黎峇菈寫道：

今年有得同獎門人一齊吹蠟燭🥳祝我生日快樂，今年的願望是世界和平，沒有仇恨🥰🥰🥰

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【香港小姐2022】曾志偉賀三甲佳麗安慰徐麟　歷屆港姐盛裝打扮合照留影【多圖】

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火辣模特兒

身高180cm的黎峇菈為NOW Models旗下的模特兒，並曾與袁偉豪一同拍攝眼藥水和首飾廣告。

她不但擁有一雙修長美腿，而且十分大方，經常上載性感打扮照派福利，IG有不少粉絲。

撰文 : TOPick柴犬出動

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