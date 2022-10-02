【復常之路】梁兆基促盡快實施入境檢疫「0+0」　與內地通關為挽留人才首要優勢

▲ 香港總商會總裁梁兆基。（資料圖片）

香港總商會在今年5月24日至31日期間，訪問395間中小企及大型企業，其中有逾8成受訪企業反映本港旅遊限制及檢疫要求對公司營運有高至非常高的影響，近4成企業已經或正計劃縮減本港業務，更有約8%受訪企業表示即使香港放寬相關要求，亦決定不會留港。

香港總商會總裁梁兆基今早（2日）出席電台節目時表示，今次調查反映大企業較關注周邊城市競爭，它們較有能力將部分業務遷務往其他地方，如果香港防疫政策沒有任何改變，它們最有能力考慮業務遷移，反映它們當時對香港的憂慮。他指放寬至0+3的決定相當受商界歡迎，亦期望政府盡快實施入境檢疫「0+0」安排，相信他們亦願意將外地業務遷移回港。

惟調查亦反映，有約8%受訪企業表示即使香港放寬相關要求，亦決定不會留港。梁兆基指，有個別商務客在訪港期間，雖然巡視業務或面見客戶，但未能參加一些牽涉數百人的大型商務會議、展覽，對他們吸引力不足，加上在訪港的2至3天內，都無法於食肆用膳或到部分處所所進行其他活動，要與合作伙伴回酒店聚餐：

始終唔方便，因為出咗去又要走返嚟。

梁兆基表示，已遷離的企業，若要再將業務轉移回港，成本相當之大，「唔係好似旅遊咁去咗又返番嚟」。他解釋，企業要再租賃寫字樓及招聘人手，短時間內不會立即回流，至少2至3年後才會考慮回港。他指本來香港有其優勢，只是因防疫政策令他們無法接觸客戶才會選擇遷離，如假以時日，香港優勢重新顯現，或政府與商界攜手宣傳，日後或有機會回流。

被問及有何措施能挽留或吸引人才來港，梁兆基指首先要與內地通關：

香港作為中西橋樑，與內地通關是一個很大的吸引力，因大量企業在港設區域總部都是為內地業務，如不能通關，在其他地方的分別與香港亦不是太大。

他建議政府要加緊與內地磋商，如何在有限度條件通關，包括逆隔離、商業通道等。

【TOPick診症室】前列腺肥大可致血尿影響腎功能 泌尿外科專科醫生拆解最新治療方法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津