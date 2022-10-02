【開心獎門人】大馬模特兒與曾志偉一吻揚名　一文盡睇黎峇菈猛料背景【多圖】

無綫總經理曾志偉一向愛熱鬧，相識遍天下又為人熱情，馬來西亞模特兒黎峇菈前日（9月30日）開生日派對，「獎門人」曾志偉驚喜現身祝賀，而且他唱生日歌之餘更吻賀壽星女。

獲志偉祝賀，黎峇菈感到非常開心，她更把影片放上個人IG，寫道：「今年有得同獎門人一齊吹蠟燭，祝我生日快樂，今年的願望是世界和平，沒有仇恨。」

【開心獎門人】曾志偉與大馬模特兒慶生 獎門人熱情吻賀影片流出

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社交平台派福利

黎峇菈上載影片後即被傳媒注意，可說是被志偉吻成名。現年26歲的黎峇菈身高180cm身高，是位模特兒。

在其個人社交平台上，不時以可展露驕人身段的衣著打扮大派福利，而且從相中所見，她身穿名牌，不時出入高消費場所，生活寫意。

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與娛圈名人相熟

同時，她曾與袁偉豪合作拍眼藥水及首飾廣告，並與娛圈中人似乎亦頗熟絡，在黎峇菈的個人IG有不少與娛圈中人的合照，比如阿叻陳百祥、軒仔張敬軒等。

當中與阿旦鄭丹瑞更似甚相熟，她曾上載二人合照並寫道：「希望有一天有機會請你食滿漢全席。」有指她常出入富豪飯局和遊艇派對，並傳她更是社交界名人余錦基的契女。

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