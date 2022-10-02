【職場欺凌】港男遭女上司長期粗口侮辱　迫至自殺留遺書：受不了很辛苦

▲ 港男遭女上司長期粗口侮辱，迫至自殺留下遺書。

職場欺凌可致悲劇，日前TVB資訊節目《東張西望》訪問了一名輕生港男的家屬，控訴事主生前長期承受工作壓力，被一名人事部女主管壓迫至尋死。而事主死前更留下一封遺書，直言自己因承受不了工作壓力，很辛苦，因此自尋短見。

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據《東張西望》訪問事主林仔的家人及同事，林仔年過50，20歲開始一直在一間大型公司的行政部門擔任文書工作，一做就32年。林仔的哥哥姐姐表示，弟弟很老實、內斂、盡責，而林仔同事Ada亦表示，他為人簡單直接，和大家關係不錯，很幫得人。

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林仔家人指，弟弟以前從沒有跟家人講過工作不開心，直到近幾年開始鬱鬱寡歡，原因是2019年女上司新入職後，經常對他言語暴力，並會當眾用粗口辱罵他。同事Ceci表示，曾見過很多次林仔站在角落位，背向外面哭泣。而他初期會向同事訴苦，後來不敢講，因為女上司會追問他跟同事的對話內容。

這名女上司的直屬下屬張生受訪表示，女上司很想在自己的上司面前表現自己，而張生也直言林仔被指派的工作內容，已超出其工作範圍，林仔承受工作壓力，情緒波動大，曾覺得自己幫不了手，自覺沒有價值，甚至曾講過：「其實我死了也無憾。」至於另一同事王小姐就指，這名女上司是一名比較嚴厲和奸詐的上司。

林仔在輕生前也曾尋求心理醫生協助，但家人直指壓死駱駝的最後一根稻草，是女上司把林仔由月薪轉往日薪出糧的決定。林仔三家姐提起此事時不禁哽咽：

佢地對我細佬真係好好，我細佬聽完消息後崩潰，無諗過咁快結束生命，佢前兩個月仲兌換日圓，仲話要去旅行，你諗下佢根本冇諗過會死。佢唔係由月薪轉日薪，佢唔會揀依條路，佢係唔會死。

從林仔遺書上可見，他輕生理由確與工作相關：

最近公司給我的壓力很大，我終於受不了，很辛苦，才選擇這方法去解決。

林仔家屬在他死後曾致電該公司，想聯絡女上司，惟公司代表接電話時指女上司已辭職，其後又指她暫時不上班，安排會面時態度模稜兩可，家屬上公司時發現，林仔的遺物已被放在公司雜物房。

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《東張西望》主持其後直接致電找女上司，但接聽的人卻是另一名女人，並指女上司正在留醫。有該公司職員表示，女上司是與媽媽同住，懷疑聽電話女子是女上司的媽媽。至於公司方面，則未有向節目組回應事件。

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責任編輯：羅嘉欣