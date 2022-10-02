【工地安全】安全智慧工地系統成效顯著　發展局指冀明年初全面採用有關系統

▲ 工程團隊以智能裝置來監察具高風險的工作。(發展局局長網誌提供)

發展局今日（2日）表示，工程團隊在將軍澳海水化淡廠的工地設置「安全智慧工地」系統，能實時收集數據，並傳送到工地的一站式管理平台，讓工程團隊掌握整個工地的狀況，已大致完成首階段的試行計劃，在8項不同性質的工務工程合約試行有關系統。

發展局長甯漢豪撰寫網誌指，在海水化淡廠的工地，工程團隊以智能裝置來監察具高風險的工作，提高安全警覺性，例如未經授權的工友誤闖危險區域，其配戴的智能安全帽和智能手錶會發出提醒訊號予安全管理人員和工友；如工友停留在密閉空間的時間過長，系統亦會作出提醒。此外，如工友遇上緊急情況，可透過智能手錶即時發出求救訊號。

工程團隊亦為重型機械設置了全景防撞監察系統，有效消除機械運作時的「盲點」，例如，當系統雷達偵測到工友在重型機械操作範圍內，駕駛室會發出警號聲響提示機械操作員及已進入重型機械操作範圍內的工友。各個試點項目引證「安全智慧工地」系統對提高工地安全成效顯著。發展局會全力推展第二階段，以期在明年年初在超過3千萬港元的工務工程全面採用有關系統。

甯漢豪又稱，會與建造業議會合作，希望找到更多安全系統樣板，讓建造業界和私人工地參考採用，並透過「建造業創新及科技基金基金」，資助業界應用系統。



HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐