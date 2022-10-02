【乳癌治療】女子患末期乳癌腫瘤擴散肝臟淋巴結　服用大麻迷幻藥腫瘤消失康復

▲ 女子患末期乳癌，癌細胞擴散肝臟淋巴結，服用大麻迷幻藥腫瘤消失。

大麻屬毒品，而其部分成份亦具有療效，外國一名49歲女子患末期乳癌並擴散，命不久矣，在化療及標靶治療期間，也額外接受大麻二酚、迷幻藥等輔助治療，在服藥後結果無癌症、腫瘤復發跡象，奇蹟康復。

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英國獨立科學機構毒品諮詢委員會「Drug Science」將此病例刊登於SAGE期刊，文中指出，患者為一名49歲女子，在2018年被診斷出左乳有腫塊，並屬乳癌第四期（末期），癌細胞更已擴散至肝臟、淋巴結、骨頭等部位，首先嘗試化療及標靶治療。

另外，期刊指出，由於大麻成分含有大麻二酚（CBD），可以舒緩化療副作用；迷幻藥中微量的「迷幻蘑菇」，可以減少患者治療期間的焦慮、痛苦情緒，令患者更好地度過癌症期間的情緒負擔。因此，女子額外再接受大麻二酚（CBD）、四氫大麻酚（THC）、迷幻藥等輔助治療。

結果，女子於當年10月再接受檢查竟發現，其腫瘤體積減少了一半。此後在2019年4月及9月複診，女子均無癌症、腫瘤復發跡象，奇蹟康復。

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責任編輯：羅嘉欣