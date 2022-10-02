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【樓宇復修】小區復修南角道至打鼓嶺道一帶作試點　料可惠及約千個住宅單位

社會 12:21 2022/10/02

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在「龍城」區居住數十載的九龍城街坊會主席顧家彥先生亦會協助市建局進行推廣工作。(市建局提供)

市建局行政總監韋志成今日（2日）表示，團隊已選定南角道至打鼓嶺道一帶有樓宇復修需要的建築群，展開為期3年的「小區復修」先導計劃（「小區復修」計劃），作為試點，透過加大推廣力度，提供更多誘因，向合資格業主給予財政和技術支援，協助和鼓勵他們適時保養及維修樓宇，預計可惠及約1000個住宅單位。

韋志成在網誌指，本月內將主動聯絡這些樓宇的業主，商議一套全面而針對性的維修方案，提升樓宇狀況之餘，更為進行復修的大廈美化外牆，由內至外為樓宇「升值」。先導計劃屬於試驗性質，在計劃結束後，我們會分析數據資料，總結經驗，掌握「融合策略」和「小區復修」涉及的具體執行細節和所需資源；同時，了解業主的參與度和能力，尋求改善和優化空間，為日後在其他舊區推行「融合策略」創造更佳成效。

他表示，推出多項主要針對樓宇不同公用部份的維修資助計劃，在九龍城南角道至打鼓嶺道一帶選定的小區為例，區內共有40多幢樓宇，普遍樓齡大概40歲，超過6成的樓宇從未檢驗樓宇和籌組維修工程，當中部份樓宇涉及較多單位由業主用作出租，除了不適用於政府向住宅自住業主提供的樓宇復修資助，有關業主亦沒有誘因為大廈的樓宇復修工程支付費用。亦注意到，大部分這類樓宇屬於沒有法團、業主組織或未有物業管理公司管理的「三無大廈」，難以集合一眾業主就籌組驗樓和維修工程取得共識，基本上，連日常的保安和公用設施例行檢查等物業管理工作，亦乏善足陳。

他亦稱，在選定的小區復修範圍內，便有四成樓宇雖已完成復修或正進行維修，但有關的工程亦只是屬於一次性的，業主普遍沒有為日後樓宇進行定期的維修保養，預留儲備及作定期供款，以至業主沒有足夠的資金應付下一個樓宇復修周期的來臨，令樓宇保養的工作缺乏持續性。

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責任編輯：余思嵐

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