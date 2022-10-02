【樓宇復修】小區復修南角道至打鼓嶺道一帶作試點 料可惠及約千個住宅單位
市建局行政總監韋志成今日（2日）表示，團隊已選定南角道至打鼓嶺道一帶有樓宇復修需要的建築群，展開為期3年的「小區復修」先導計劃（「小區復修」計劃），作為試點，透過加大推廣力度，提供更多誘因，向合資格業主給予財政和技術支援，協助和鼓勵他們適時保養及維修樓宇，預計可惠及約1000個住宅單位。
韋志成在網誌指，本月內將主動聯絡這些樓宇的業主，商議一套全面而針對性的維修方案，提升樓宇狀況之餘，更為進行復修的大廈美化外牆，由內至外為樓宇「升值」。先導計劃屬於試驗性質，在計劃結束後，我們會分析數據資料，總結經驗，掌握「融合策略」和「小區復修」涉及的具體執行細節和所需資源；同時，了解業主的參與度和能力，尋求改善和優化空間，為日後在其他舊區推行「融合策略」創造更佳成效。
他表示，推出多項主要針對樓宇不同公用部份的維修資助計劃，在九龍城南角道至打鼓嶺道一帶選定的小區為例，區內共有40多幢樓宇，普遍樓齡大概40歲，超過6成的樓宇從未檢驗樓宇和籌組維修工程，當中部份樓宇涉及較多單位由業主用作出租，除了不適用於政府向住宅自住業主提供的樓宇復修資助，有關業主亦沒有誘因為大廈的樓宇復修工程支付費用。亦注意到，大部分這類樓宇屬於沒有法團、業主組織或未有物業管理公司管理的「三無大廈」，難以集合一眾業主就籌組驗樓和維修工程取得共識，基本上，連日常的保安和公用設施例行檢查等物業管理工作，亦乏善足陳。
他亦稱，在選定的小區復修範圍內，便有四成樓宇雖已完成復修或正進行維修，但有關的工程亦只是屬於一次性的，業主普遍沒有為日後樓宇進行定期的維修保養，預留儲備及作定期供款，以至業主沒有足夠的資金應付下一個樓宇復修周期的來臨，令樓宇保養的工作缺乏持續性。
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責任編輯：余思嵐