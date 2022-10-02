【跳高女神】與牙醫男友拍拖10年深夜放閃 楊文蔚望巴黎奧運後結婚
現役香港女子跳高運動員楊文蔚（Cecilia）與牙醫男友Daryl拍拖十年，楊文蔚於IG撰文放閃，網民齊齊送上祝福。
楊文蔚曾於ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》中分享戀愛路上的波折，她透露Daryl一次的出軌經歷，幸好二人最終重修舊好。
拍拖十年
楊文蔚於IG發帖文分享二人的甜蜜合照，並撰文抒發感受。她寫道：
一起十年是什麼概念
昨晚我們站在九龍城街上買串燒
我在想明天有甚麼做
Oh! Book了Omakase！
看看錶，12點半！
「十周年快樂！」
他露出驚訝的微笑
「我講先，你輸了！要贏下個十年啦！」
然後擺出鬼臉
他卻説「以後都贏不了，因為十年只有一次！下一次就二十年了」
她分享拍拖點滴：
我們之間有各種莫名奇妙的「比賽」
就算到今天我們仍會關燈後鬥快講Good night
有些笑話只有我兩才明白
每經過超級市場他都會拿起蔬菜汁奸笑
他常陪我吃雞蛋仔讓我選喜歡的味道
我知道他愛喝香蕉朱古力
每次都選香蕉朱古力味雞蛋仔
吃多了他喜歡的也變成了我喜歡的
她續說：
十年，要吵架都吵過
明白彼此的不可失去
約定無論大小感受也要跟大家說
他是愛人是最好朋友也是家人
是緊急聯絡人上的名字
是生命中有分量的人
十年，由中學到大學到畢業
謝謝你包容我所有缺點
所有衝動 所有忙碌 所有不修邊幅
謝謝你陪我做的所有事
謝謝你步入了我的世界
讓我成為你的全世界
最新影片：
男友曾出軌
楊文蔚曾於《戀講嘢》指剛接受手術治療的她發現男友手機有新訊息，且發現過往有刪除訊息的紀錄，最令她心碎的是男友與友人之間的錄音，當中有提到出軌的對象、Cecilia，她也全都聽了。
她自言是一個傳統的人，認為要與對方結婚的話是一定不可以存在隱瞞。
她一怒之下就搬回宿舍，男友為了箍煲便每日在宿舍樓下等她兼落力地獻殷勤，曾經不再信任男友的她在這數年間又開始相信對方。
楊文蔚揚言二人已有結婚共識，希望自己出戰2024年巴黎奧運後，與身為準牙醫的男友共諧連理。
撰文 : TOPick柴犬出動