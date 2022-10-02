【跳高女神】與牙醫男友拍拖10年深夜放閃　楊文蔚望巴黎奧運後結婚

現役香港女子跳高運動員楊文蔚（Cecilia）與牙醫男友Daryl拍拖十年，楊文蔚於IG撰文放閃，網民齊齊送上祝福。

楊文蔚曾於ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》中分享戀愛路上的波折，她透露Daryl一次的出軌經歷，幸好二人最終重修舊好。

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拍拖十年

楊文蔚於IG發帖文分享二人的甜蜜合照，並撰文抒發感受。她寫道：

他卻説「以後都贏不了，因為十年只有一次！下一次就二十年了」

「我講先，你輸了！要贏下個十年啦！」

他露出驚訝的微笑

我在想明天有甚麼做

昨晚我們站在九龍城街上買串燒

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她分享拍拖點滴：

吃多了他喜歡的也變成了我喜歡的

我知道他愛喝香蕉朱古力

他常陪我吃雞蛋仔讓我選喜歡的味道

每經過超級市場他都會拿起蔬菜汁奸笑

就算到今天我們仍會關燈後鬥快講Good night

我們之間有各種莫名奇妙的「比賽」

她續說：

十年，要吵架都吵過

明白彼此的不可失去

約定無論大小感受也要跟大家說

他是愛人是最好朋友也是家人

是緊急聯絡人上的名字

是生命中有分量的人

十年，由中學到大學到畢業

謝謝你包容我所有缺點

所有衝動 所有忙碌 所有不修邊幅

謝謝你陪我做的所有事

謝謝你步入了我的世界

讓我成為你的全世界