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【家族榮耀】港女成為全家族第一個大學生　親戚聚會被要求表演講英文

親子 12:59 2022/10/02

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港女成為全家族第一個大學生，親戚聚會上被要求表演講英文。

學業好是一件值得開心的事，但外界過份關注可能會形成壓力。近日有一名正在讀大學的女網民分享，自己是家族中第一個大學生，除了媽媽會不斷對外人提起之外，每次親戚聚餐更要應付親戚提問，甚至要她「表演講英文」，令事主不勝滋擾，也引起不少網民共鳴。

最新影片：

據網上討論區「D card」，有網民以《做全家族第一個大學生都幾慘》為題發帖，大呻「做全家族第一個大學生其實都幾慘」。事主指，自從入讀大學之後，媽媽不斷拿她的大學生頭銜週圍跟人講，連一些素未謀面的遠房親戚都知。

事主又直言，自己的家族學術水平不高，完全不清楚大學學習內容，因此每次跟親戚聚餐，都要向他們解釋一大輪讀書內容：「周不時就叫我表演講英文」，甚至「又不斷叫我幫佢地啲仔女補習」，令事主感到很無奈和麻煩。

帖文引來不少網民熱烈議論，有網民表示自己也有類似經歷，點擊睇更多留言：

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責任編輯︰王明芳

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