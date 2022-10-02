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【MIRROR事故】紅館演唱會事故調查仍未有消息　孫玉菡：調查進入尾聲盡快向公眾交代

社會 13:07 2022/10/02

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早前MIRROR演唱會事故跨部門工作小組舉行會議。(資料圖片)

MIRROR演唱會事故發生至今已超過兩個月，李盛林牧師感慨原本預計於9月完成的調查報告，結果到9月30日仍沒有出現。勞工及福利局局長孫玉菡今日（2日）表示，調查已到尾聲，但因事件涉及複雜的技術細節，仍未完成，希望公眾多給一點時間。

孫玉菡接受一個電視節目訪問後指，調查一共分3個部份，包括勞工處有關職安健及受傷舞蹈員身份的調查、警方的調查、康文署有關舞台安全的檢視。

就香港體育館嚴重事故的調查，大家知道涉及三部分：一部分由勞工處負責，關於勞工，亦包括舞蹈員的身份如何，究竟是自僱還是僱員；另一方面是警方；以及康樂及文化事務署關於舞台安全的調查。三方面的調查已進入尾聲，我們希望可以盡快向大眾交代。當中包括大家關心究竟舞蹈員的身份如何，我們已做了大量工作，也將取得律政司的法律意見，希望可以盡快一併向大家交代

 

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責任編輯：余思嵐

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