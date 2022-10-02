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【食用安全】$2,200買濾水器駁錯喉　家中嬰兒飲足污水奶2年

食用安全 14:00 2022/10/02

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$2,200買濾水器駁錯喉，家中嬰兒飲足污水奶2年。

不少市民會在家中安裝濾水器以潔凈用水，不過，若安裝錯誤，反倒得不償失。內地一名母親花費2000元安裝濾水器，結果竟駁錯水喉，嬰兒在2年間全飲用了污水沖出的奶粉。

最新影片：

綜合內地媒體報導，杭州一名母親於2年前花費約2000元人民幣（折合港幣約$2200），在家中安裝鋅盤下式濾水器。家中嬰兒依賴食水沖奶粉，2年間持續使用無發現異樣，直至近日更換濾芯，該名母親發現食水煲滾後仍出現大量雜質，這才驚揭水質有問題，急忙聯繫客服詢問原由。

駁錯污水喉

客服回應稱，濾芯品質良好，建議可檢查濾水器喉管是否安裝錯誤。結果發現，濾水器竟確實接駁了下水道水管的出入水口，直接把污水駁到水龍頭，過濾系統更不曾將鐵鏽﹑砂石﹑細菌等雜質過濾，完全未有發揮濾水器意義。同時也代表這家人在2年間都在使用污水，家中嬰兒更是每日飲用了大量污水沖出的奶粉。

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僅獲賠償濾芯費用

事件揭發後，該名母親通知客服指濾水器接駁錯誤，令過濾系統完全失去意義。而對方承諾可重新安裝駁喉，並賠償3年濾芯費用。不過，針對事主要求賠償6萬人民幣的要求，則未有回應。

消委會曾比拼濾水產品的效能及價格，並收集市面上62款濾水產品作比較，其中50款為濾水器。TOPick整理了消委會的調查及3大選購濾水器貼士：

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責任編輯：羅嘉欣

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